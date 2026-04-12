Carlos Alcaraz - Jannik Sinner: horario y dónde ver la final del Masters de Montecarlo

Carlos Alcaraz vence a Valentin Vacherot en el partido de semifinales del Masters de Montecarlo y se enfrentará a Jannik Sinner en la gran final

El tenista murciano se enfrentará al italiano en la gran final del torneo de tenis tras vencer a Vacherot en las semifinales

El español Carlos Alcaraz se verá las caras con el italiano Jannik Sinner en la final del Masters de Montecarlo, el primer encuentro de la temporada en el que se enfrentarán de forma oficial para conseguir un trofeo. El murciano, actual número uno del mundo, busca alzarse con un premio que ya consiguió en la temporada pasada tras vencer a Lorenzo Musetti.

Carlos Alcaraz llega al encuentro final tras vencer a Valentin Vacherot en el partido de semifinales de este sábado (doble 6-4 a Vacherot, tras 1h 24m) en un encuentro en el que en el segundo set, con un 4-4 en el marcador logró romper el servicio de su contrincante y gracias a su saque finiquitar el partido y meterse en la final de Montecarlo.

Jannik Sinner, por su parte, llega a la final del Masters de Montecarlo tras vencer a Zverev en el partido de semifinales (6-1 y 6-4 a Zverev, en 1h 22m) en un encuentro que supone para el tenista alemán la octava derrota consecutiva contra el mismo adversario.

Horario de la final del Masters de Montecarlo

El partido de la final del Masters de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se celebrará este domingo 12 de abril en la pista central Rainiero III. El encuentro será en el segundo turno de la jornada, después de la final de dobles, por lo tanto, no iniciará antes de las 15:00h.

Dónde ver el encuentro entre Alcaraz - Sinner

Este encuentro, al igual que el resto de los partidos del torneo, se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus y a través de la página web de EL PAÍS.