Alcaraz - Sinner en directo | Sinner devuelve el ‘break’ a Alcaraz
El murciano busca revalidar el título en su primer enfrentamiento del año contra el italiano
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están disputando este domingo el primer set de la final del Masters 1000 de Montecarlo de tenis. El murciano y el italiano se enfrentan por primera vez este año y Alcaraz tratará de revalidar el título conseguido el curso pasado ante Lorenzo Musetti. El número uno del mundo llega tras vencer de manera sólida ante el monegasco Valentin Vacherot (doble 6-4) después de eliminar previamente a Bublik, Etcheverry y Báez. El número dos por su parte llega a esta final después de dar una exhibición ante Zverev y ha dejado por el camino también a Auger-Aliassime, Machac y Humbert. Además del título, está en juego liderar el ranking ATP.
Remate desde el centro de la pista de Jannik Sinner que no da opciones a Carlos Alcaraz
Otro juego con saque sufriendo, pero otro juego que logra embolsarse Alcaraz. Está sabiendo sufrir el tenista español y está teniendo mucha paciencias ante un jugador que le está exigencia al máximo.
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jannik Sinner se apunta el tanto
La salva Alcaraz !!! Muy importante este punto porque el primer set está en juego en estos momentos.
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
BOLA DE BREAK PARA SINNER !!! Cuarta del partido y ojo a este momento.
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Fabuloso resto de revés de Jannik Sinner que no consigue devolver Carlos Alcaraz
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Continúa la igualdad y la tensión es máxima en pista. Los dos jugadores necesitan arriesgar al máximas para tratar de dañar a su rival y eso provoca que estén cometiendo más errores no forzados de lo habitual.
Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Jannik Sinner falla su segundo servicio, doble falta
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
El passing shot de Jannik Sinner se estrella en la red
Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jannik Sinner se apunta el tanto
Fabuloso resto de revés de Jannik Sinner que no consigue devolver Carlos Alcaraz
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
No está especialmente cómodo Alcaraz en pista, fallando quizás algo más de lo normal, pero es a lo que obliga Sinner.
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
Saca adelante Alcaraz un juego complicadísimo y, tras superar, una bola de break, se vuelve a poner por delante en el marcador.
El passing shot de Jannik Sinner se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
BOLA DE BREAK PARA SINNER !!! Ya es la tercera del partido para el tenista italiano.
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jannik Sinner se apunta el tanto
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Jannik Sinner consolida el break conseguido en el juego anterior y equilibra el resultados tras el gran inicio de partido de Alcaraz.
La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red
Saque liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Jannik Sinner falla su segundo servicio, doble falta
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
CONTRABREAK DE SINNER !!! Reacciona el tenista italiano, consciente de que este primer set se le podría escapar a las primeras de cambio.
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
DOS BOLAS DE BREAK PARA SINNER !!! Son las primeras oportunidades para el jugador de San Cándido.
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
La contradejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!! Rompe el jugador español el saque de Sinner por primera vez y la final comienza muy bien de momento para sus intereses.
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Primera oportunidad del partido...
El revés de Jannik Sinner se va fuera
Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Jannik Sinner y le sirve para ganar el punto
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Gran primer juego al saque de Alcaraz!!! No ha dado opción alguna a Sinner en la zona de resto.
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
El revés de Jannik Sinner se va fuera
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
ALCARAZ LE HA TOMADO LA MEDIDA A SINNER EN TIERRA. El tenista de El Palmar ha doblegado al jugador italiano en tres de sus cuatro duelos sobre arcilla, precisamente los tres últimos: las finales de Roland Garros en 2024 y 2025, y la final del Masters 1000 de Roma de 2025. La única victoria de Sinner sobre Carlitos en polvo de ladrillo fue en el torneo de Umag de 2022.
Ocho de los 16 duelos anteriores entre Alcaraz y Sinner han sido en finales, incluyendo sus siete últimos duelos. El jugador murciano ha vencido en cinco de esas ocho finales, aunque la última se la llevó Sinner, en las ATP Finals de 2025.
ALCARAZ DOMINA EL CARA A CARA. Esta será la 17ª vez que se vean las caras en partido oficial Carlos Alcaraz y Jannik Sinner y es el jugador español el que domina la sería con 10 victorias y seis derrotas.
SINNER, 20 VICTORIAS SEGUIDAS EN PARTIDOS MASTERS 1000. Tras su victoria de ayer en las semifinales contra Alexander Zverev, Jannik Sinner acumula 20 victorias seguidas en torneos Masters 1000 y se encuentra cada vez más cerca del récord de 31 partidos ganados consecutivos en torneos de esta categoría que ostenta Novak Djokovic (31) desde 2011.
SINNER, INSACIABLE EN LOS MASTERS 1000. El tenista italiano ha conseguido llevarse el título en los dos torneos de categoría Masters 1000 disputados en la presente temporada: Montecarlo y Miami. Hoy disputa su primera final en Montecarlo y podría ser el primer tenista que logra llevarse los tres primeros Masters 1000 de la temporada desde Novak Djokovic en 2015.
IGUALADOS A TODO. Como decíamos, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los dos tenistas del momento y los dos jugadores llamados a repartirse la mayoría de grandes títulos en la próxima década. Pero llama la atención la extrema igualdad entre los dos, con 26 torneos ATP cada uno y también existe equilibrio en el número de semanas en las que los dos se han mantenido como número 1 de la ATP: 66.
ALCARAZ BUSCA SU SEGUNDO ENTORCHADO EN EL PRINCIPADO. El jugador español podría lograr su segundo título en Montecarlo y podría ser el primer tenista que logra dos títulos consecutivos en este torneo desde Stefanos Tsitsipas (2021 y 2022).
ALCARAZ QUIERE MANTENERSE COMO NUEVO REY DE LA TIERRA. Las comparativas con Rafa Nadal han sido constantes desde que Carlitos Alcaraz emergiera en la élite, pero lo cierto es que el murciano se ganó por derecho propio convertirse en el nuevo rey de la arcilla tras imponerse en Roland Garros, Roma y Montecarlo. Hoy se juega seguir manteniendo ese título.
Carlos Alcaraz tiene un importante número de puntos ATP por defender en las próximas semanas y la primera cita para mantenerse en el número 1 es hoy, puesto que Jannik Sinner le podría arrebatar el cetro del tenis mundial si logra adjudicarse esta final.
Posteriormente, cayó en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells y en los octavos de final de Miami. Esta semana ha comenzado su temporada de tierra batida con el objetivo de repetir su enorme actuación de la temporada pasada, con títulos en este Masters 1000 de Montecarlo, Roma y Roland Garros.
ALCARAZ, EL MEJOR INICIO DE TEMPORADA. El tenista murciano arrancó este 2026 como un avión, ganando en sus 16 primeros encuentros de la temporada, algo que le permitió conquistar el Open de Australia y el ATP 500 de Doha.
Tras un expecional inicio de temporada de Carlos Alcaraz, que le llevó a conquistar el Open de Australia por primera vez en su trayectoria, ahora es Jannik Sinner el tenista que marca la pauta y podría conquistar su tercer Masters 1000 consecutivo después de haberse impuesto en Indian Wells y Miami.
Los dos mejores jugadores del circuito, llamados a marcar una era en el deporte de la raqueta, se citan en su primera final de la temporada y todo indica que no será la última.
Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final del Masters 1000 de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. ¿Preparados? Comenzamos...
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