El dobles y Kaitlin Quevedo guían a España hacia Shenzhen en la Billie Jean King Cup

La canaria, de 20 años, certifica el pase a la fase final de septiembre después de que Sorribes y Bolsova allanasen el camino. La serie ante Eslovenia se resuelve por (3-1)

Brinca a orillas del mar Adriático el equipo español de la Billie Jean King Cup, que viajó a Portoroz con la misión de lograr un billete para la gran cita de septiembre en Shenzhen y, una vez resuelta la historia, ya 3-1 a su favor, lo celebra con un baile en forma de corrillo. Euforia más que justificada, por eso de las ausencias (Paula Badosa, referente actual en horas bajas) y los imprevistos (la lesión a última hora de Cristina Bucsa). Trabas varias, no era sencillo. Pero incluso con esta alineación nueva y de circunstancias —dos debutantes todavía por curtir y dos veteranas en situaciones muy particulares— se constata la superioridad sobre Eslovenia, demasiado tierna a pesar de competir en casa, y se abraza la clasificación para las Finales.

El día señala a una protagonista, la joven Kaitlin Quevedo. De 20 años y debutante en la competición, luce el buen tono del día anterior, cuando sumó el primer punto —merced a la retirada de Tamara Zidansek, set iguales— y desplegó ese tenis guerrillero que propone otra vez frente a Veronika Erjavec, vencida por 7-6(4) y 6-2 (en 1h 53m). De madre estadounidense y padre canario, nació en Florida y hace tres años, con 17, se mudó a Barcelona para formarse en el TEC. En 2024 adoptó la nacionalidad y ante el desarrollo de los acontecimientos, la capitana Carla Suárez recurrió a ella para este compromiso envenenado que a su vez ha supuesto su carta de presentación. Buen sabor de boca. “Soy competitiva”, remarca. “Y he aprendido mucho aquí”.

No le falta ambición a Quevedo, quien sueña con ganar algún día Roland Garros y tiene en la tierra batida su terreno predilecto, así como en la derecha su mejor tiro. Ella, ahora 127ª del mundo, iluminó el camino el viernes y certificó finalmente el pase este sábado, después de levantar un 5-2 adverso en la primera manga y de la emocionante intervención posterior de Sara Sorribes y Aliona Bolsova. La primera (29 años) ha vuelto tras superar una depresión y la segunda (28) se retirará próximamente. A pesar de no haber jugado nunca juntas y de que el set inicial presentase una trampa, con 4-4 y tres bolas de break en contra, resolvieron con aplomo el encuentro contra Erjavec y Nika Radisic (6-4 y 6-3, en 1h39). Las eslovenas se desplomaron anímicamente.

Sorribes y Bolsova, durante el turno del dobles. ÁLVARO DÍAZ (RFET)

“La verdad es que era un punto importante para nosotras, especialmente por tal y como fue el día de ayer [1-1, tras los dos primeros individuales]. Nos hemos compenetrado súper bien y estamos muy felices”, concedió Sorribes, una doblista de largo recorrido que dirigió con mucho acierto a su compañera. “Es un placer y un honor haber jugado con Sara”, la elogió Bolsova, una tenista a contracorriente —alejada del estereotipo habitual, tanto dentro como fuera de las pistas— que será recordada por aquel bonito viaje en el Roland Garros de hace seis años, cuando nadie lo esperaba y logró progresar hasta los cuartos de final. “Es la despedida soñada”, apreció la catalana, que a finales de mes cerrará su carrera en La Bisbal (Girona).

España, por tanto, figura ya en el cartel definitivo de la competición, que se resolverá del 22 al 27 de septiembre en China. Si el año pasado superó el peaje clasificatorio en Ostrava, el grupo de Suárez repite y la preparadora se marcha otra vez satisfecha. No ha podido contar con Badosa (102ª) ni tampoco con Bucsa (31ª), y la protagonista de hace un año, Jessica Bouzas, no termina de estar fina pese a ser la segunda representante en el ranking, 47ª. Sin embargo, este bloque alternativo lo ha sacado adelante. “Estoy muy contenta, pero sobre todo por ellas. Muy orgullosa del trabajo que han hecho esta semana, de cómo han rendido en competición”, cierra felizmente la seleccionadora.