Carlos Alcaraz - Valentin Vacherot en directo, las semifinales del Masters de Montecarlo en vivo
El murciano busca ante el monegasco el pase a la final, donde ya espera Sinner
Carlos Alcaraz y Valentin Vacherot se miden este sábado a partir de las 15.30 en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo. El murciano busca el pase a una nueva final ante el monegasco, anfitrión en este torneo y que ha dejado muy buenas sensaciones. Vacherot ha dejado por el camino a grandes rivales como Cerúndolo, Musetti, Hurkazc y De Miñaur. El número uno del mundo por su parte venció a Báez, Etcheverry y Bublik. El tenista de El Palmar quiere mantener su estatus como número uno y revalidar el título de Montecarlo en una final donde ya espera Jannik Sinner, que ha vencido en la primera semifinal al alemán Zverev por 6-1 y 6-4.
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