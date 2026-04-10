A qué hora juega Alcaraz contra Vacherot: dónde ver la semifinal del Masters de Montecarlo

El murciano busca el pase a la gran final y Sinner se enfrentará a Zverev

El torneo de Masters 1000 de Montecarlo 2026 entra en su fase decisiva con unas semifinales muy atractivas, marcadas por el gran nivel de los favoritos y alguna sorpresa en el cuadro.

El vigente campeón y número uno del mundo, Carlos Alcaraz, continúa defendiendo corona en la arcilla monegasca. El murciano ya sabe lo que es ganar aquí —lo hizo en 2025— y aspira a repetir título. Se enfrentará al sorprendente Valentin Vacherot, gran revelación del torneo. El jugador local ha firmado una semana brillante, incluyendo una victoria ante un top 5 como Lorenzo Musetti, lo que confirma su enorme crecimiento reciente

Por otro lado, el italiano Jannik Sinner llega lanzado tras eliminar a Auger-Aliassime y continuar una temporada espectacular, en la que viene de ganar Indian Wells y Miami sin ceder sets. Su rival será el alemán Alexander Zverev, que alcanzó su décima semifinal de Masters 1000 sobre tierra tras imponerse a João Fonseca en un duro partido a tres sets. El duelo promete ser muy igualado: Sinner busca su primer título en Montecarlo y recuperar el número uno, mientras que Zverev quiere reafirmar su gran rendimiento histórico en este tipo de torneos.

Sinner - Zverev (sábado 11, 13:30)

El alemán se enfrenta a un Jannik Sinner que viene lanzado tras lograr los trofeos de Miami e Indian Wells.

Dónde ver las semifinales del Masters de Montecarlo

Ambos encuentros se podrán seguir a través de Movistar Plus.