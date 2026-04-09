Masters 1000 de Montecarlo, en directo | Alcaraz se impone en el primer set con rotundidad
El español firma un expresivo 6-1 en la primera manga ante el argentino, número 30 del la ATP
Condicionado quizá por el rival que tenía enfrente, Etcheverry no pudo entrar al partido en el primer set, superado por un Carlos Alcaraz que todavía coge más ritmo y color en la arcilla, ahora en los octavos de final del Masters de Montecarlo. Así, con golpes profundos, un primer servicio afilado y tan certero desde el fondo de la pista como en las pocas ocasiones que ascendió a la red, el español descompuso sin apenas esforzarse al argentino en la primera manga, un rotundo 6-1.
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Tomas Martin Etcheverry que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Tomas Martin Etcheverry
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Tomas Martin Etcheverry
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Tomas Martin Etcheverry y consigue el punto
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Tomas Martin Etcheverry que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Tomas Martin Etcheverry estrella su golpe de derecha en la red
¡CONFIRMA ETCHEVERRY! ¡Se empieza a soltar el argentino y pone ventaja en el segundo set a su favor!
Impresionante passing shot de Tomas Martin Etcheverry desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Saque plano de Tomas Martin Etcheverry, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
¡BREAK DEL ARGENTINO! ¡Muchísimos errores de Alcaraz, que pecó de confianza, y pierde su servicio! ¡Le tocará remontar en este segundo set!
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
La volea de Carlos Alcaraz se va fuera
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
¡Juego Etcheverry! Pone la igualada en el marcador en un juego larguísimo. Salvó una bola de break, pero sigue sin tener buenas sensaciones. Falla mucho primeros saques.
Saque plano de Tomas Martin Etcheverry, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Remate desde el centro de la pista de Tomas Martin Etcheverry que no da opciones a Carlos Alcaraz
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Tomas Martin Etcheverry y consigue el punto
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
El golpe de derecha de Tomas Martin Etcheverry se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Tomas Martin Etcheverry y consigue el punto
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Tomas Martin Etcheverry se apunta el tanto
Ace de Tomas Martin Etcheverry con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
¡JUEGO ALCARAZ! ¡Comienza con ventaja el murciano! Defiende su servicio ante un Etcheverry más peleón, pero incapaz de sorprender a Charly.
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Tomas Martin Etcheverry y consigue el punto
El revés de Tomas Martin Etcheverry se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Tomas Martin Etcheverry que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Tomas Martin Etcheverry y consigue el punto
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Tomas Martin Etcheverry
¡JUEGO Y SET PARA CARLOS ALCARAZ! ¡Primer set prácticamente impecable para el murciano! Tras 26 minutos de partido, el murciano pone el 1-0 con gran superioridad y confianza en su juego ante un Etcheverry que cometió muchísimos errores.
El golpe de derecha de Tomas Martin Etcheverry se va fuera
El golpe de derecha de Tomas Martin Etcheverry se va fuera
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Tomas Martin Etcheverry falla su segundo servicio, doble falta
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Saque plano de Tomas Martin Etcheverry, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
El golpe de derecha de Tomas Martin Etcheverry se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Tomas Martin Etcheverry y consigue el punto
Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Tomas Martin Etcheverry se apunta el tanto
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
¡JUEGO ALCARAZ! ¡Vuelve a confirmar y se pone 5-1! Recortó un poco Etcheverry el marcador en el saque del español, pero lo cerró el de Murcia con un ace.
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Tomas Martin Etcheverry
Impresionante passing shot de Tomas Martin Etcheverry desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Tomas Martin Etcheverry estrella su golpe de revés en la red
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Tomas Martin Etcheverry y consigue el punto
Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Tomas Martin Etcheverry se apunta el tanto
¡VUELVE A ROMPER EN BLANCO! ¡4-1 y saque para Carlos, que está indomable en el partido!
Tomas Martin Etcheverry estrella su golpe de derecha en la red
Revés afortunado desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que toca la red y consigue el punto
Tomas Martin Etcheverry falla su segundo servicio, doble falta
Tomas Martin Etcheverry falla su segundo servicio, doble falta
¡JUEGO ALCARAZ! ¡Se mantiene firme el murciano con un gran movimiento, preciso en la mayoría de golpeos, y dejando vendido a Etcheverry desde atrás de la pista!
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Tomas Martin Etcheverry y consigue el punto
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Tomas Martin Etcheverry y consigue el punto
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Tomas Martin Etcheverry se va fuera
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Tomas Martin Etcheverry estrella su golpe de derecha en la red
¡Otro juego en blanco, aunque ahora de Etcheverry! ¡Recorta distancias el argentino y el marcador es 2-1 para el español!
La dejada de Carlos Alcaraz se va fuera
Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Tomas Martin Etcheverry supera a Carlos Alcaraz y gana el tanto
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
¡CONFIRMA CARLOS! ¡8 puntos, y los 8 los ha ganado Alcaraz! Superioridad total del murciano.
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Tomas Martin Etcheverry y consigue el punto
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Tomas Martin Etcheverry se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Tomas Martin Etcheverry y consigue el punto
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Tomas Martin Etcheverry se va fuera
¡ROMPE ALCARAZ! ¡Rompe en blanco y se pone 1-0 para comenzar con el pie derecho el partido ante Etcheverry!
El golpe de derecha de Tomas Martin Etcheverry se va fuera
Tomas Martin Etcheverry falla su segundo servicio, doble falta
El golpe de derecha de Tomas Martin Etcheverry se va fuera
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
¡COMIENZA EL PARTIDO!
¡Calientan los dos tenistas sobre la pista de juego! ¡En pocos minutos comenzará el choque de tercera ronda entre Alcaraz y Etcheverry!
¡Finalizado el Machac - Sinner con victoria del italiano! No tardará mucho más en arrancar el duelo entre Alcaraz y Etcheverry.
El partido entre Alcaraz y Etcheverry se retrasará algo más. El choque entre Machac y Sinner se va al tercer set.
Sin duda, nos espera un gran partido en Montecarlo y aquí estaremos para contarles el punto a punto. ¡No se lo quieran perder! Les esperamos una vez finalice el choque entre Machac y Sinner.
En favor del español, Etcheverry llega tras disputar tres sets en cada uno de esos dos partidos, por lo que Alcaraz llega más fresco a este duelo.
Hoy no debería tener complicaciones, pero el tenis trata, muchas veces, de sensaciones. Alcaraz no puede confiarse ante un Etcheverry que ha vencido a Dimitrov en primera ronda y al frances Térence Atmane en la segunda.
Tras ganar el Open de Australia, el murciano anda algo escaso de victorias en torneos, cayendo en Indian Wells y en Miami, y solo en Doha volvió a reencontrarse con el metal.
Además, el murciano tiene que seguir peleando si quiere mantener el Top 1, ya que es el vigente campeón de este Masters 1000. Defiende todo los puntos.
Alcaraz ya venció a otro rival argentino en la ronda anterior, a Sebastian Báez, con cierta facilidad en un 6-1/6-3.
Duelo de hispanohablantes por clasificarse a la siguiente ronda del torneo. Es el segundo duelo entre ambos con el tenista español venciendo al argentino en el Challenger de Trieste en 2020 por 7-6 y 6-3.
¡Buenas tardes! ¡Sean bienvenidos a la narración de este segundo partido de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo! ¡Su rival es el argentino Tomás Martín Etcheverry!
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