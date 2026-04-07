Carlos Alcaraz - Sebastián Báez: horario y dónde ver el partido de Masters 1000 de Montecarlo
El murciano busca recuperar sensaciones tras las derrotas en Indian Wells y Miami
El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, busca empezar con buen pie la temporada de tierra batida tras no lograr alzarse con ninguno de los Masters 100 de Estados Unidos (Indian Wells y Miami). El murciano se enfrenta a Sebastián Báez en segunda ronda de Montecarlo, el primer torneo grande de tierra batida del año. Alcaraz tiene como objetivo ganar todos los torneos previos al Roland Garros, es decir, Montecarlo, Barcelona, Madrid, y Roma (algo que nadie ha logrado) y culminar la gesta alzando de nuevo el grande Francés.
Horario y dónde ver el Alcaraz - Báez
El encuentro se podrá seguir hoy martes 7 en Movistar a partir de las 15:00.
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