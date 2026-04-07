Carlos Alcaraz - Sebastián Báez, en directo | El murciano se lleva el primer set 6-1
El número uno del mundo juega un set casi perfecto ante un Báez que no encuentra respuesta
El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, busca empezar con buen pie la temporada de tierra batida tras no lograr alzarse con ninguno de los Masters 100 de Estados Unidos (Indian Wells y Miami). El murciano se enfrenta a Sebastián Báez en segunda ronda de Montecarlo, el primer torneo grande de tierra batida del año. Ha ganado el primer set 6-1, con un tenis muy agresivo al que Báez todavía no ha encontrado respuesta. Alcaraz tiene como objetivo ganar todos los torneos previos al Roland Garros, es decir, Montecarlo, Barcelona, Madrid, y Roma (algo que nadie ha logrado) y culminar la gesta alzando de nuevo el grande Francés.
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
Sebastián Báez estrella su golpe de revés en la red
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sebastián Báez que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Sebastián Báez falla su segundo servicio, doble falta
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sebastián Báez que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
El golpe de derecha de Sebastián Báez se va fuera
Saque plano de Sebastián Báez, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Break de Sebastián Báez. Cuando parecía que se había dado por vencido, el argentino ha resurgido para ganar su tercer juego en este segundo set y poner el 4-3 en esta manga.
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Bola de break para Sebastián Báez, primera de la que dispone en este encuentro.
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastián Báez se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastián Báez se va fuera
Juego para Sebastián Báez que logra el segundo en esta segunda manga, solo había ganado un juego en el primer set.
Fácil dejada de Sebastián Báez con la que gana el punto
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
La volea de Carlos Alcaraz se va fuera
El golpe de derecha de Sebastián Báez se va fuera
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sebastián Báez que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Saque plano de Sebastián Báez, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
El golpe de derecha de Sebastián Báez se va fuera
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
El passing shot de Sebastián Báez se va fuera
Gran resto de derecha de Sebastián Báez que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
Báez celebra la dejada que le da el juego, 3-1 en este segundo set.
Sebastián Báez con una precisa dejada a la que no llega Carlos Alcaraz se apunta el tanto
Ha salvado las tres bolas en contra el argentino y ahora dispone de la segunda ventaja para ganar este juego.
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
La dejada de Sebastián Báez se estrella en la red
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Saque plano de Sebastián Báez, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Saque plano de Sebastián Báez, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Tres nuevas bolas de break para Alcaraz ante un Sebastián Báez al que se ve totalmente desanimado ya en este encuentro.
Sebastián Báez estrella su golpe de derecha en la red
El golpe de derecha de Sebastián Báez se va fuera
El golpe de derecha de Sebastián Báez se va fuera
Si cierra este encuentro, Carlos Alcaraz se medirá en siguiente ronda o a otro argentino, Etcheverry, o al ganador del partido que se está disputando en estos momentos entre Atmane y Quinn.
Sigue el monólogo de Carlos Alcaraz en este partido, 3-0 para el murciano en el segundo set.
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sebastián Báez que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
En solo 26 minutos sentenció el español la primera manga y ahora va camino de resolver también rápidamente la segunda.
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Sebastián Báez no puede precisar el resto y la bola se va fuera
La dinámica se mantiene, con Báez con muchos problemas para sumar puntos con su servicio y más aún cuando juega el resto.
El revés de Sebastián Báez se va fuera
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
BREAK DE CARLOS ALCARAZ. El tenista murciano comienza la segunda manga logrando también romper el saque de su rival, 3-0 para él.
El golpe de derecha de Sebastián Báez se va fuera
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
Sebastián Báez sigue con muchos problemas con su servicio, 40 iguales.
Sebastián Báez estrella su golpe de derecha en la red
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sebastián Báez que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
Saque plano de Sebastián Báez, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
Buen arranque también del segundo set para el tenista español, gana el juego fácil y va lanzado hacia la victoria en este encuentro.
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Sebastián Báez
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastián Báez se va fuera
Dominio absoluto del tenista español que estaba deseando que comenzara la temporada en tierra batida para seguir peleando por títulos.
SET PARA CARLOS ALCARAZ. El murciano cierra la primera manga por la vía rápida con un claro 6-1 ante Sebastián Báez.
El globo defensivo de Sebastián Báez se va fuera
Tres bolas de set para Carlos Alcaraz que se ha puesto con 0-40 en este juego al resto.
El golpe de derecha de Sebastián Báez se va fuera
El golpe de derecha de Sebastián Báez se va fuera
El golpe de derecha de Sebastián Báez se va fuera
Suma y sigue Carlos Alcaraz, 5-1 para el murciano que cierra el juego con una dejada impecable.
Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Sebastián Báez se apunta el tanto
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sebastián Báez que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
El golpe de derecha de Sebastián Báez se va fuera
Carlos Alcaraz sube a la red pero la manda fuera, punto y juego para Sebastián Báez que estrena su marcador en este encuentro.
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
El golpe de derecha de Sebastián Báez se va fuera
Saque plano de Sebastián Báez, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
El golpe de derecha de Sebastián Báez se va fuera
Juego para Carlos Alcaraz que coloca ya un amplio 4-0 en el marcador de esta primera manga.
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastián Báez se va fuera
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastián Báez se va fuera
Buen revés paralelo ahora de Sebastián Báez que trata de meterse en el partido que se le ha puesto cuesta arriba con los dos break en contra en este primer set.
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Sebastián Báez que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastián Báez se va fuera
BREAK DE ALCARAZ. De nuevo el murciano rompe el servicio de Báez y pone el 3-0 en el marcador.
Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Sebastián Báez se apunta el tanto
Saque plano de Sebastián Báez, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Juego para Carlos Alcaraz, incluido su primer saque directo, 2-0 para el español.
Sebastián Báez estrella su golpe de derecha en la red
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Sebastián Báez
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Sebastián Báez se va fuera
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
BREAK DE ALCARAZ. El murciano rompe el saque de su rival a las primeras de cambio.
El revés de Sebastián Báez se va fuera
Bola de break para Alcaraz en el primer juego del partido.
El golpe de derecha de Sebastián Báez se va fuera
Sebastián Báez estrella su golpe de derecha en la red
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Sebastián Báez y consigue el punto
Saque plano de Sebastián Báez, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Ha dado comienzo el partido con Sebastián Báez al servicio.
El revés de Sebastián Báez se va fuera
Saque plano de Sebastián Báez, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Saque plano de Sebastián Báez, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Acaba de terminar el encuentro del principal rival de Alcaraz, que tratará de arrebatarle el número 1 del mundo, Jannik Sinner, que ha ganado con claridad, 6-3 y 6-0 a Humbert.
Alcaraz y Báez se han enfrentado previamente en tres ocasiones, las tres con triunfo del murciano que ganó en semifinales de las Next Gen ATP Finals en 2021, en el Open USA de 2022 y en Tokyo en 2025.
Sebastián Báez comenzó el año perdiendo la final del Masters 250 de Auckland ante Mensik y en el de Buenos Aires y Santiago llegó a semifinales. Medvedev fue su verdugo en dieciseisavos de Indian Wells, como también lo fue después de Alcaraz.
Tras proclamarse campeón del Open de Australia en enero y de Doha en febrero, Carlos Alcaraz no ha podido levantar ninguno de los dos primeros títulos Masters 1000 de la temporada, cayendo en semifinales de Indian Wells ante Medvedev y en su segundo partido de Miami frente a Korda.
Su primer rival en este torneo será el argentino Sebastián Báez, que superó en la ronda anterior en dos set a Stanislas Wawrinka.
Buenas tardes, Carlos Alcaraz comienza su gira en tierra batida en este año 2026 defendiendo título en el Masters 1000 de Montecarlo.
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