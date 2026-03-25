Rafa Nadal, investido doctor ‘honoris causa’ por la Universidad Politécnica de Madrid

Desde que colgase la raqueta, hace dos años y debido a las lesiones, Rafael Nadal (39) ha invertido la mayor parte del tiempo junto a su familia y allegados, aunque también se ocupa de los negocios y de atender tanto algunos compromisos publicitarios como los reconocimientos, de toda índole. El último llega por parte de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que este martes invistió al deportista como doctor honoris causa por su “ejemplo extraordinario” y porque “la excelencia”, se subrayó durante el acto que tuvo lugar en el Rectorado, “no está reñida con la humildad y el respeto a los demás”. El extenista, por su parte, manifestó que este tipo de distinciones académicas “tienen un significado especial”, así como que su universidad han sido “la vida, los viajes y el contacto con diferentes culturas”.

Nadal, padre de dos hijos, hizo un paralelismo entre el deporte y la ciencia, ya que, dice, “se parece a un proceso de investigación constante” y exige de “una mejora continua, rigor, compromiso y trabajo en equipo”. Después agregó: “El deporte de alto nivel ha evolucionado enormemente y hoy está profundamente vinculado al conocimiento científico. Forma ya parte esencial de la alta competición. Yo pertenezco a una generación anterior en la que estos avances se fueron incorporando de manera progresiva”. La UPM ya reconoció en su día (1990) a Juan Antonio Samaranch por su labor como presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) y ahora pone de relieve los valores del tenista, ganador de 22 grandes y, en concreto, de 14 títulos de Roland Garros.

“El éxito puede ser engañoso. Es fundamental mantener siempre la humildad y la autocrítica. No llega ni rápido ni por casualidad”, señaló. “En el deporte de élite, como en cualquier disciplina científica, el talento es importante, pero nunca suficiente por sí solo”, prorrogó Nadal. “La verdadera ambición no es solo querer ganar, sino querer mejorar cada día sin perder de vista los valores”. “Incluso en los momentos de mayor éxito existe margen de mejora. Todos atravesamos momentos de dificultad, y es precisamente en ellos cuando más importante resulta tener una actitud positiva y seguir trabajando”, quiso recordar.

Antes de este honoris causa, el mallorquín ya fue condecorado por la Universidad Europea (2015) y también por la Universidad de Salamanca (2025). Después de más de dos décadas como profesional, Nadal conquistó 92 títulos —a lo que se añaden dos oros olímpicos y cinco Ensaladeras de la Copa Davis— y tan solo ha sido superado en la gran carrera histórica del tenis masculino por el serbio Novak Djokovic (24 majors). Desde su retirada ha recibido varios homenajes, entre los que destacó el que le hizo Roland Garros el año pasado sobre la arena de la pista Philippe Chatrier de París, y en enero se dejó ver en las instalaciones del Open de Australia, donde presenció en primera fila el último gran éxito del murciano Carlos Alcaraz, su sucesor.

Nadal, a su entrada al Rectorado de la UPM. AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)

Tras el acto de media tarde, que contó con la presencia del rector de la universidad, Óscar García Suárez, y en el que el profesor Javier Durán (Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) ejerció de padrino, Nadal se refirió a la trayectoria del actual número uno, campeón este año en Melbourne y posteriormente en Doha. Tras alzar esos dos últimos trofeos, el de El Palmar selló la gira norteamericana de este mes con las semifinales de Indian Wells y una derrota en la segunda ronda del Masters de Miami. En este último lugar, Alcaraz, exteriorizó su frustración durante el partido contra el estadounidense Sebastian Korda, a su vez derrotado este martes por el madrileño Martín Landaluce.

Perspectiva

“Creo que todos debemos felicitarnos y agradecerle todo lo que está haciendo. Está dando al deporte español una cantidad de éxitos que hace 20 o 30 años eran difíciles de imaginar”, introdujo el deportista en unas declaraciones recogidas por la agencia EFE. “Quizá últimamente nos hayamos acostumbrado a ello, pero yo nunca pierdo de vista la dificultad de todo lo que él consigue, igual que lo que logran otros deportistas españoles o deportistas de cualquier país, en realidad. En este caso, Carlos es español, es de los nuestros. Así que preocuparnos por dos derrotas no tiene ningún sentido, ni se le puede exigir más de lo que ya está dando”, remarcó el de Manacor, que cumplirá 40 en junio.

Nadal, en otro instante del acto. AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)

Nadal restó importancia a las quejas de Alcaraz, quien se dirigió a los miembros de su banquillo (“¡No puedo más! ¡Quiero irme a casa!”) e insistió en su malestar. En la rueda de prensa posterior, el líder del circuito aseguró que simplemente quiere descansar para afrontar con fuerzas la gira de tierra batida. “Por mucho éxito o por muy buen momento que atravieses, todo el mundo tiene derecho a tener un día en el que esté frustrado o cansado. Eso es completamente normal. Desde mi punto de vista, creo que cuando se vio a sí mismo, seguramente habría preferido no exteriorizarlo. No hacía falta mostrarlo; ya lo sientes por dentro y te lo guardas... Estoy convencido de que, al verse, no le habrá gustado mostrarse así, pero es totalmente entendible”, amplió.

Con la perspectiva que aporta una experiencia tan dilatada como la suya, el balear, pareja del murciano en la modalidad de dobles durante los Juegos Olímpicos de París (2024), concluyó: “Todos podemos tener un día en el que las cosas no salen bien o en el que estás más cansado de lo habitual. Creo que es absolutamente respetable y, desde la perspectiva de otro deportista, aún más comprensible”. “Al final, cuando uno viene de ganar el Open de Australia, tiene siete Grand Slams [con 22 años] y es el número uno del mundo… ¿Qué pasa, que va a ganar todos los partidos del año? Pues no, eso no va a ocurrir. Ahí está la explicación…”.