Korda - Landaluce: horario y dónde ver el partido de octavos de Miami
Landaluce, último español que queda en el torneo estadounidense tras la eliminación de Alcaraz, busca sus primeros cuartos en un Masters 1000
Martín Landaluce, que sólo había logrado dos victorias en el circuito ATP, se ha plantado en los octavos de final del Masters 1000 de Miami después de derrotar a Karen Khachanov, número 15 del ranking ATP. El madrileño dio la sorpresa y despachó al ruso por 6-3 y 7-6, logrando así llegar mínimo a los octavos de Miami donde se enfrentará a Sebastian Korda, verdugo del número 1 del mundo Carlos Alcaraz. Landaluce es el único español que queda con vida en el torneo de Miami tras las derrotas del murciano, Fokina, y Rafa Jódar.
En fuego 🔥— Tennis TV (@TennisTV) March 23, 2026
20-year-old Martin Landaluce records his second consecutive Top 20 win, 6-3 7-6 over Khachanov! #MiamiOpen pic.twitter.com/3SifXt2Bbz
Horario y dónde ver los octavos de Miami
El encuentro de podrá seguir en Movistar Plus a partir de las 16:00 hora peninsular española.
