Marc Márquez afronta sin excusas su tercera peor sequía en MotoGP: “Desde que pasó lo que pasó, he tenido que ir adaptándome”

Marc Márquez va camino de completar 300 grandes premios en el Mundial de motociclismo: son ya 289 contando el GP de España, cuarta cita del certamen en 2026 que se disputa este fin de semana. El heptacampeón de la categoría reina acude a Jerez en una situación poco habitual para él en sus casi dos décadas de trayectoria. Acostumbrado a ganar una de cada tres carreras, a tan solo una de la número 100 en todas las categorías, hace nueve grandes premios y siete meses que no sube a lo más alto del podio. Es su tercera peor racha en la élite, y todas comparten un elemento común: el maldito brazo derecho que le ha obligado a operarse hasta en siete ocasiones desde que se accidentó en este mismo escenario en julio de 2020.

“Desde que pasó lo que pasó, he tenido que ir adaptándome y sobreviviendo a las nuevas situaciones que me he ido encontrando por el camino”, contaba el piloto de Cervera a su llegada al circuito. Tras el aplazamiento del GP de Qatar por el conflicto en Oriente Próximo, no ha desaprovechado ni un solo minuto del mes de parón que ha vivido MotoGP para ponerse como un toro y robustecer el hombro derecho lesionado –fractura de clavícula y varios ligamentos– en Indonesia a la semana de haber completado su reconquista en Japón.

“El hombro es una lesión muy complicada y, hasta que no pasan seis meses, no se pone todo en su sitio. Ahora ya ha pasado ese período y es justo cuando me estoy encontrando mejor, notando más cambios en el gimnasio”, analizaba. Durante estas vacaciones imprevistas, organizó varias sesiones privadas en circuito de sol a sol y aumentó otro punto la intensidad de su trabajo en el gimnasio. “Puedo decir que estoy a un nivel óptimo para competir al máximo, como para que no se hable más del físico, sino del rendimiento en pista”, apuntaba el catalán durante la previa a los entrenamientos del viernes.

En la primera jornada en el Circuito de Jerez–Ángel Nieto, el campeón sacó la cabeza en las posiciones delanteras desde primera hora de la mañana y confirmó su mejoría: “El físico está bien, ahora todo depende de seguir trabajando y construyendo para ganar velocidad”. El campeón finalizó en cuarta posición a más de medio segundo de su hermano pequeño, un Álex Márquez que rozó el récord del circuito (1:35.704) con la Desmosedici GP del equipo Gresini y extendió su idilio con el trazado andaluz, donde el año pasado logró su primer triunfo en MotoGP.

El mayor de la familia no quiere excusas y se pide más a sí mismo y a los ingenieros del equipo oficial Ducati, que llevan ocho grandes premios sin subirse al podio, la peor racha para la tropa de Bolonia desde 2014. “No pido ganar, porque no hemos mostrado el nivel para hacerlo en estas primeras carreras. Primero tenemos que alcanzar el podio, mi objetivo este fin de semana, y todavía no estamos cerca”, deslizaba, más maduro y paciente que nunca a sus 33 años.

La peor sequía en la trayectoria de Márquez fue de 53 grandes premios –más de 1.000 días sin alzar el puño en su período más oscuro– entre el GP de Emilia-Romaña de 2021 y el GP de Aragón de 2024, su primer triunfo con Ducati tras abandonar Honda desesperado, renunciando al salario más suntuoso de la parrilla para correr gratis con Gresini en su apuesta por subirse a la mejor moto y comprobar que todavía podía disfrutar –y ganar, claro– con las herramientas adecuadas. La anterior había sido de 21 carreras, desde su infausta lesión en el húmero en el trazado andaluz hasta el GP de Alemania de 2021, donde obró un milagro con apenas un brazo entero y una máquina japonesa cada vez menos competitiva.

Antes de arrancar el calvario en el brazo, su mayor espera había sido de 33 grandes premios, cuando todavía no era mayor de edad y competía en las categorías de entrada mundialistas. Desde que ganó su primer gran premio en 125cc en 2010, Márquez jamás había estado más de seis grandes premios consecutivos sin ganar una carrera hasta la catástrofe de Jerez, donde ha ganado en tres ocasiones, la última en 2019.

Las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín siguen entre el grupo de favoritos, normal visto que los italianos han liderado en 2026 todas las vueltas disputadas en domingo y encabezan la clasificación con ambos pilotos. 36 puntos separan al vigente campeón del líder del certamen, un rodillo desde finales del año pasado y ganador de los últimos cinco grandes premios disputados.