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Motociclismo
Mundial de Motociclismo

GP de España de MotoGP, Moto2 y Moto3: horario y dónde ver las carreras

La cuarta carrera del campeonato llega tras un parón de tres semanas tras el aplazamiento del GP de Qatar por el conflicto en Oriente Próximo

Imagen de la carrera del Gran Premio de Estados Unidos, en Austin.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
El País
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Madrid -
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Tras un parón de tres semanas en el calendario después del aplazamiento del GP de Qatar por el conflicto en Oriente Próximo, el Campeonato del Mundo de MotoGP aterriza en España. El circuito de Jerez es la cuarta parada del Mundial y Aprilia llega como dominadora tras las tres primeras carrreras. Marco Bezzecchi lidera la clasificación con 81 puntos, cuatro más que Jorge Martín, recuperado tras su lesión que la temporada pasada le provocó un calvario. Les siguen Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio y Marc Márquez, que está renqueante en este inicio de año.

Viernes 24 de abril

Entrenamientos LibresEspañaPortugalArgentina/ChileEstados UnidosColombia/PerúMéxico
FP Moto309.0008.0005.0004.0003.0002.00
FP Moto209.5008.5005.5004.5003.5002.50
FP1 MotoGP10.4509.4506.4505.4504.4503.45
P1 Moto313.1512.1509.1508.1507.1506.15
P1 Moto214.0513.0510.0509.0508.0507.05
P MotoGP15.0014.0011.0010.0009.0008.00

Sábado 25 de abril

Entrenamientos Libres/Clasificación/SprintEspañaPortugalArgentina/ChileEstados UnidosColombia/PerúMéxico
P2 Moto308.4007.4004.4003.4002.4001.40
P2 Moto209.2508.2505.2504.2503.2502.25
FP2 MotoGP10.1009.1006.1005.1004.1003.10
Q1 MotoGP10.5009.5006.5005.5004.5003.50
Q2 MotoGP11.1510.1507.1506.1505.1504.15
Q1 Moto312.4511.4508.4507.4506.4505.45
Q2 Moto313.1012.1009.1008.1007.1006.10
Q1 Moto213.4012.4009.4008.4007.4006.40
Q2 Moto214.0513.0510.0509.0508.0507.05
Sprint MotoGP15.0014.0011.0010.0009.0008.00

Domingo 26 de abril

CarrerasEspañaPortugalArgentina/ChileEstados UnidosColombia/PerúMéxico
Moto311.0010.0007.0006.0005.0004.00
Moto212.1511.1508.1507.1506.1505.15
MotoGP14.0013.0010.0009.0008.0007.00

Dónde ver el GP de España

El fin de semana completo en el Circuito de Jerez se podrá ver a través de Dazn.

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