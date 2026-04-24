GP de España de MotoGP, Moto2 y Moto3: horario y dónde ver las carreras

La cuarta carrera del campeonato llega tras un parón de tres semanas tras el aplazamiento del GP de Qatar por el conflicto en Oriente Próximo

Tras un parón de tres semanas en el calendario después del aplazamiento del GP de Qatar por el conflicto en Oriente Próximo, el Campeonato del Mundo de MotoGP aterriza en España. El circuito de Jerez es la cuarta parada del Mundial y Aprilia llega como dominadora tras las tres primeras carrreras. Marco Bezzecchi lidera la clasificación con 81 puntos, cuatro más que Jorge Martín, recuperado tras su lesión que la temporada pasada le provocó un calvario. Les siguen Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio y Marc Márquez, que está renqueante en este inicio de año.

Viernes 24 de abril

Entrenamientos Libres España Portugal Argentina/Chile Estados Unidos Colombia/Perú México FP Moto3 09.00 08.00 05.00 04.00 03.00 02.00 FP Moto2 09.50 08.50 05.50 04.50 03.50 02.50 FP1 MotoGP 10.45 09.45 06.45 05.45 04.45 03.45 P1 Moto3 13.15 12.15 09.15 08.15 07.15 06.15 P1 Moto2 14.05 13.05 10.05 09.05 08.05 07.05 P MotoGP 15.00 14.00 11.00 10.00 09.00 08.00

Sábado 25 de abril

Entrenamientos Libres/Clasificación/Sprint España Portugal Argentina/Chile Estados Unidos Colombia/Perú México P2 Moto3 08.40 07.40 04.40 03.40 02.40 01.40 P2 Moto2 09.25 08.25 05.25 04.25 03.25 02.25 FP2 MotoGP 10.10 09.10 06.10 05.10 04.10 03.10 Q1 MotoGP 10.50 09.50 06.50 05.50 04.50 03.50 Q2 MotoGP 11.15 10.15 07.15 06.15 05.15 04.15 Q1 Moto3 12.45 11.45 08.45 07.45 06.45 05.45 Q2 Moto3 13.10 12.10 09.10 08.10 07.10 06.10 Q1 Moto2 13.40 12.40 09.40 08.40 07.40 06.40 Q2 Moto2 14.05 13.05 10.05 09.05 08.05 07.05 Sprint MotoGP 15.00 14.00 11.00 10.00 09.00 08.00

Domingo 26 de abril

Carreras España Portugal Argentina/Chile Estados Unidos Colombia/Perú México Moto3 11.00 10.00 07.00 06.00 05.00 04.00 Moto2 12.15 11.15 08.15 07.15 06.15 05.15 MotoGP 14.00 13.00 10.00 09.00 08.00 07.00

Dónde ver el GP de España

El fin de semana completo en el Circuito de Jerez se podrá ver a través de Dazn.