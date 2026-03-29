Marco Bezzecchi se impone en Austin y es el nuevo dominador de la parrilla de MotoGP

Ya puede decirse. Un nuevo sheriff manda y pone orden cuando toca en MotoGP. El italiano Marco Bezzecchi encadenó este domingo en el GP de los Estados Unidos su quinta victoria consecutiva en la categoría reina, la tercera del 2026, para recuperar el liderato del certamen y consagrarse como el gran dominador de la parrilla en este nuevo de curso estrenado a principios de mes. No lo hizo en un sitio cualquiera. En el Circuito de las Américas, el rancho de un Marc Márquez incómodo entre molestias físicas, problemas técnicos y sanciones, el puntal de Aprilia puso de relieve su superioridad patente, que contrasta además con el bajón del campeón del mundo y las Ducati, la envidia del paddock en el último lustro. En el podio, de nuevo ni rastro de la fábrica de Bolonia, superada con claridad por sus vecinos de Noale y con algo más de timidez por los austriacos de KTM.

En el podio de Austin, al nuevo capataz del cotarro le acompañaron su compañero Jorge Martín, cada vez más fino encima de la RS-GP que el año pasado fue un rompecabezas insalvable en medio de un calvario de lesiones, y el murciano Pedro Acosta, notable en su esfuerzo por aupar una moto que no es siquiera la segunda más fuerte de la parrilla todavía. El referente de KTM suma ya 12 podios sin haber ganado todavía una carrera, un tope en MotoGP, y dio las gracias a sus mecánicos por reparar su máquina tiempo tras una caída en el calentamiento matinal.

Prueba de la superioridad de Bezzecchi es su flamante récord de vueltas lideradas de forma consecutiva en grandes premios: son ya 121 vueltas que superan las 103 que encadenó Jorge Lorenzo en 2015. Para el riminés, el único pero ahora mismo es la consistencia en los entrenamientos del viernes y la sprint del sábado, donde acumula ya dos caídas en tres citas. “Estoy contento, como todos vieron, cometí un error grande el sábado y era importante recuperarse. El equipo me animó anoche, porque estaba muy triste, así que les agradezco mucho su dedicación para conseguir que sigamos en la buena línea”, comentó el gran protagonista del inicio del curso.

El rodeo en Texas estuvo a punto de renovar el drama de la víspera en la primera vuelta. En la salida de la curva 12, en plena aceleración con sus bestias de 300 caballos, un Acosta que salió como un tiro y lideró las primeras curvas se tocó con Bez, que perdió el ala trasera de su Aprilia. A pesar del susto, nadie se fue al suelo y el italiano aprovechó la circunstancia para ponerse líder y tirar de paso los retrovisores. Otro dato explica por qué su inicio de 2026 mete miedo a sus contrincantes: desde 2014 ningún piloto había logrado ganar tres grandes premios para iniciar el curso, cuando lo hizo un imperial Márquez que por aquel entonces encadenó 10 victorias en su año más dominante.

La partida fue positiva, precisamente, para el sheriff del COTA. Márquez pasó de la sexta a la cuarta plaza, pero pronto empezó a perder fuelle. Una vez más, su victoria centenaria deberá esperar, quién sabe cuánto. Las Ducati fueron de nuevo superadas por la competencia, una tendencia que no huele ya a flor de un día. Para el vigente campeón del mundo, nada fue bien en un fin de semana donde se fue por los suelos en los entrenamientos, clasificó sexto y luego tiró al poleman Fabio Di Giannantonio en la sprint del sábado. El italiano, este domingo, le quitó las pegatinas en la penúltima curva del primer giro y terminó riendo el último.

El pupilo de Rossi tampoco sonrió demasiado, ya que la cuarta plaza le supo a poco después de haber brillado en la cronometrada. Márquez, a pesar del mal fario, logró remontar desde la undécima plaza hasta la quinta tras cumplir la sanción de vuelta larga por el topetazo de la jornada previa. Protagonizó una bonita batalla de puro tesón donde superó a la KTM de Enea Bastianini y a su compañero de garaje Pecco Bagnaia, finalmente décimo tras partir tercero y hundirse en el tramo final de la carrera.

La prueba definitiva de que Aprilia sigue de dulce —además de observar cómo su campeón se recupera con nota de sus dolores y se enamora por fin de su máquina tras abandonar la Ducati que le coronó en 2024—, fue ver cómo el piloto de segundo año Ai Ogura se marcó un carrerón desde la décima plaza de parrilla, llegando a rozar el podio hasta que el desastre le golpeó cruelmente. Un problema de fiabilidad hizo que su moto dijera basta cuando ya olía el colín de Acosta.

Ante el mes de parón hasta llegar al GP de España en Jerez, los tres miembros del podio en Austin descansarán a gusto con el mismo orden la tabla. Bezzecchi suma 81 puntos, Martín acecha a cuatro y la KTM de Acosta está algo más lejos a 20 puntos. Márquez se despide la gira transoceánico de inicio a 36 puntos del líder, un tanto menos del que reparte cada fin de semana de competición en la categoría reina.

Clasificación GP Tiempo Puntos pos piloto 1 Marco Bezzecchi 2 Jorge Martin 3 Pedro Acosta 4 Fabio Di Giannantonio 5 Marc Márquez 6 Enea Bastianini 7 Álex Márquez 8 Raúl Fernández 9 Luca Marini 10 Francesco Bagnaia pos piloto Esc Tiempo 1 Marco Bezzecchi APRILIA 40:50.653 2 Jorge Martin APRILIA +2.036 3 Pedro Acosta KTM +4.497 4 Fabio Di Giannantonio DUCATI +6.972 5 Marc Márquez DUCATI +8.100 6 Enea Bastianini KTM +8.243 7 Álex Márquez DUCATI +11.253 8 Raúl Fernández APRILIA +13.129 9 Luca Marini HONDA +14.471 10 Francesco Bagnaia DUCATI +14.544 pos piloto 1 Marco Bezzecchi 2 Jorge Martin 3 Pedro Acosta 4 Fabio Di Giannantonio 5 Marc Márquez 6 Enea Bastianini 7 Álex Márquez 8 Raúl Fernández 9 Luca Marini 10 Francesco Bagnaia pos piloto Esc Pts 1 Marco Bezzecchi APRILIA 25 2 Jorge Martin APRILIA 32 3 Pedro Acosta KTM 23 4 Fabio Di Giannantonio DUCATI 13 5 Marc Márquez DUCATI 11 6 Enea Bastianini KTM 16 7 Álex Márquez DUCATI 14 8 Raúl Fernández APRILIA 10 9 Luca Marini HONDA 11 10 Francesco Bagnaia DUCATI 15 pos piloto 1 Marco Bezzecchi 2 Jorge Martin 3 Pedro Acosta 4 Fabio Di Giannantonio 5 Marc Márquez 6 Enea Bastianini 7 Álex Márquez 8 Raúl Fernández 9 Luca Marini 10 Francesco Bagnaia pos piloto Esc Tiempo 1 Marco Bezzecchi APRILIA 40:50.653 2 Jorge Martin APRILIA +2.036 3 Pedro Acosta KTM +4.497 4 Fabio Di Giannantonio DUCATI +6.972 5 Marc Márquez DUCATI +8.100 6 Enea Bastianini KTM +8.243 7 Álex Márquez DUCATI +11.253 8 Raúl Fernández APRILIA +13.129 9 Luca Marini HONDA +14.471 10 Francesco Bagnaia DUCATI +14.544 Ver clasificación completa