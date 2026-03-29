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Gran Premio de Estados Unidos en directo | Bezzecchi se impone en Austin y vuelve a ser líder del Mundial
Jorge Martín, que venció en la ‘sprint’ del sábado, queda segundo y Pedro Acosta completa el podio | Marc Márquez, que cumplió sanción con una ‘long-lap’ es quinto por detrás de Di Giannantonio
La carrera de MotoGP en el Gran Premio de Estados Unidos se ha disputado este domingo. Marco Bezzecchi se ha impuesto tras liderar las 20 vueltas pese a que tuvo que adelantar, con toque incluido, a Pedro Acosta, que con una espectacular salida se colocó primero. Con esta victoria vuelve a ser líder del Mundial por delante de su compañero de equipo Jorge Martín, que le birló el liderato tras ganar la sprint el sábado. El piloto madrileño fue segundo este domingo, justo por delante de Pedro Acosta. Por detrás quedó Di Giannantonio con una cuarta plaza después de conseguir la pole el sábado. Marc Márquez, que ha tenido un fin de semana complicado y que partía con una sanción de long-lap, acabó quinto tras una buena remontada.
Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta emocionante jornada de motociclismo. Ha sido un placer. Les esperamos en la próxima carrera. Hasta entonces, reciban un cordial saludo.
La competición regresa prácticamente dentro de un mes cuando se dispute el Gran Premio de España. Recordemos que el Gran Premio de Catar se ha aplazado y se disputará, en principio, el próximo mes de noviembre.
La carrera ha finalizado
Así las cosas, Marco Bezzecchi recupera el liderato en la clasificación de pilotos de MotoGP por delante de Jorge Martín.
Fabio di Giannantonio se consolida como la mejor Ducati en pista y Marc Márquez salva los muebles, logrando una meritoria 5ª posición teniendo en cuenta que ha tenido que cumplir con una long lap de sanción, pero posteriormente ha podido ir remontando posiciones, terminando incluso por delante de un Pecco Bagnaia que se ha desfondado en el tramo final de la carrera.
Pedro Acosta termina en la tercera posición y vuelve a ser prácticamente el único capaz de competir con las Aprilia. El murciano logra su segundo podio de la temporada y el 12º en la categoría reina, reforzando su condición de piloto actual que más veces ha terminado en el podio sin haber podido ganar una carrera.
Es la primera vez que Jorge Martín consigue dos podios consecutivos desde los siete últimos Grandes Premios de 2024, cuando se proclamó campeón de MotoGP.
Jorge Martín ha sido segundo y protagoniza un fin de semana prácticamente perfecto tras haberse impuesto ayer en el Sprint.
VICTORIA DE MARCO BEZZECCHI !!! La cuarta en la presente temporada y la quinta de forma cosnecutiva. El italiano firma su 9º entorchado en MotoGP y recupera el liderato en la clasificación de pilotos en la máxima categoría.
ÚLTIMA VUELTA !!! Marco Bezzecchi lo tiene todo a favor. Ha realizado una carrera prácticamente perfecta, sin fisuras y va a recuperar el liderato de la clasificación de MotoGP tras sumar 25 puntos más.
Johann Zarco abandona la carrera debido a una avería
Jorge Martín está intentando reducir la desventaja que mantiene con respecto a Marco Bezzecchi, pero el transalpino se encuentra a algo más de un segundo y no va a poder evitar la que sería su 5ª victoria consecutiva.
Pedro Acosta se ha ido descolgando mucho de la cabeza de carrera. Seguramente le haya caído el rendimiento de los neumáticos y ya solo se puede centrar en tratar de mantener la tercera plaza.
5º MARC MÁRQUEZ !!! Ha superado a Pecco Bagnaia y también lo hace Enea Bastinini. El piloto de Turín cae hasta la 7ª posición.
TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! No hay movimientos en la zona delantera de la carrera, pero la lucha entre Marc Márquez y Enea Bastianini está siendo tremenda.
Intercambio de golpes ahora entre Marc Márquez y Enea Bastianini... De momento sale airoso el piloto español y se vuelve a lanzar a por Pecco Bagnaia.
Ai Ogura abandona la carrera debido a una avería
CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Marc Márquez ha tratado de superar a Francesco Bagnaia. Gran carrera del piloto español, teniendo en cuenta que ha tenido que realizar una long lap y que está muy cerca de poder superar a su compañero de equipo en el Ducati Lenovo.
Algo le ha pasado a AI Ogura !!! Debe de tener alguna dificultad mecánica y todo indica a que terminará por abandonar la carrera.
Marc Márquez supera a Alex Márquez y seguidamente a Enea Bastianini. Ya es 6º el piloto de Cervera.
Marc Márquez está muy cerca de poder dar alcance a Alex Márquez. Pero es que por delante marchan muy cerca también Enea Bastianini y Francesco Bagnaia.
SEGUNDO JORGE MARTÍN !!! Parece que Pedro Acosta se ha colado ligaramente y eso lo ha aprovechado a la perfección Jorge Martín para escalar hasta la segunda posición.
Ai Ogura sigue escalando posiciones. Supera a Fabio di Giannantonio y se hace ya con la cuarta posición con serias opciones de poder aspirar a terminar en el podio en esta carrera.
Aprilia sitúa a tres motos en las cinco primeras posiciones y solo Pedro Acosta y Fabio di Giannantonio son capaces de contener en esta carrera el poderío de la fábrica italiana.
AI OGURA SUPERA A FRANCESCO BAGNAIA !!! El piloto japonés va lanzado en esta segunda mitad de la carrera y acaba de superar a Francesco Bagnaia. Se hace con la 5ª posición.
Superamos ya el ecuador de la carrera y da la sensación de que Marco Bezzecchi está administrando perfectamente la ventaja, puesto que vuelve a tener un segundo de ventaja con respecto a Pedro Acosta.
Ai Ogura ha superado a Álex Márquez y se hace con la 6ª posición !!!
Vuelta rápida de Ai Ogura con un tiempo de 2:02,037
Parece que Pedro Acosta ha frenado el golpe y el murciano bajo de nuevo del segundo de desventaja. Habrá que ver si tiene algo más el piloto de KTM y puede evitar una nueva victoria de Marco Bezzecchi.
Está ahora Marc Márquez rodando con los mismos tiempos que la cabeza de carrera, pero ha perdido mucho tiempo y le va a costar dar caza a Enea Bastianini, el piloto que le precede.
Susto para Jorge Martín !!! Ha estado a punto de irse al suelo, pero ha salvado la caída sin perder el tercer puesto.
9º MARC MÁRQUEZ !!! Parece que el '93' del equipo Ducati Lenovo está consiguiendo incrementar sensiblemente el ritmo, pero y ha conseguido superar a Raúl Fernández.
Marco Bezzecchi está rompiendo la carrera !!! Segunda vuelta rápida consecutiva para el piloto de Aprilia, que muestra alguna debilidad en los Sprints, pero los domingos se está mostrando absolutamente intratable.
Vuelta rápida de Marco Bezzecchi con un tiempo de 2:02,114
No puede Marc Márquez !!! El siete veces ganador en este circuito de Austin continúa en la 10ª posición y no está ofreciendo grandes síntomas de mejora después de haber realizado la long lap.
CAÍDA DE JOAN MIR !!! Otra vez más. Firma su tercer abandono de la temporada en otras tres carreras disputadas.
Joan Mir abandona la carrera debido a una avería
Vuelta rápida de Marco Bezzecchi con un tiempo de 2:02,157
Una carrera más, Marco Bezzecchi no está ofreciendo resquicio alguno y se encuentra cada vez más distanciado de Pedro Acosta se va ya a más de seis décimas.
Marc Márquez realiza la long lap de sanción que tenía pendiente y regresa a pista en la 11ª posición por detrás de Raúl Fernández.
Marco Bezzecchi sigue liderando la carrera y cuenta solo con la oposición de Pedro Acosta. El de KTM es ka única nota discordante en una carrera dominada de nuevo por Aprilia y esto ya está dejando de ser un hecho noticiable.
Vuelta rápida de Fabio di Giannantonio con un tiempo de 2:02,222
Por detrás, ninguna Yamaha de momento en la zona de puntos y el mejor, como suele ser habitual es Fabio Quartararo, ocupando la 17ª posición.
Pedro Acosta ha marcado la vuelta rápida en carrera y trata de echarse encima de Marco Bezzecchi tras el toque que han tenido anteriormente.
Vuelta rápida de Pedro Acosta con un tiempo de 2:02,410
Está sufriendo mucho Marc Márquez y ahora ha sido superado también por Joan Mir. El vigente campeón de MotoGP ha caído hasta la 7ª posición.
Marc Márquez se ha enfrascado en una cruenta batalla con Fabio di Giannantonio yFrancesco Bagnaia. Las tres Ducati favorecen que se escapen por delante Marco Bezzecchi, Pedro Acosta y Jorge Martín.
Fabio di Giannantonio ha superado a Marc Márquez, aunque recupera ahora el español.
PRIMERO MARCO BEZZECCHI !!! Ya lidera la carrera el piloto italiano tras superar a Pedro Acosta y ojo porque se han tocado.
Buena salida de las dos Aprilia, con Marco Bezzecchi en la segunda posición y Jorge Martín tercero. Marc Márquez es 4º, aunque tendrá que efectuar una long lap de sanción tras el incidente de ayer en el Sprint.
GRAN SALIDA DE PEDRO ACOSTA !!! Se hace con el liderato de la carrera.
Los pilotos ya están en sus puestos
El asfalto está seco y en perfecto estado
Está nublado
Ha comenzado la vuelta de reconocimiento
Los pilotos ya están en sus puestos
Hoy no tomará la salida Maverick Viñales. El piloto de Roses se ha resentido de la lesión que le llevó a perderse varias carreras el año pasado y lo cierto es que no se le estaba viendo nada cómodo sobre la moto en este arranque de temporada. Ha decidido parar y tratará de volver en el próximo Gran Premio de España.
Ha comenzado la vuelta de reconocimiento
Yamaha sigue en serios problemas en este inicio de temporada y sus cuatro motos ocupan cuatro de los últimos seis puestos de la parrilla. Quartararo comienza en la 16ª plaza, Topraz Razgatlioglu en la 17ª, Jack Miller en la 19ª y Alex Rins en la 21ª.
JOAN MIR, LA FIABILIDAD, ASIGNATURA PENDIENTE. El balear arranca hoy en la 5ª posición, pero el principal objetivo debe ser terminar la carrera tras haber abandonado en las dos primeras pruebas de la temporada. En realidad, Joan Mir ha sufrido 40 abandonos desde 2022, el doble que los dos siguientes en el ranking: Francesco Bagnaia y Jack Miller (20 cada uno).
Tras no terminar entre los diez primeros en ninguna de sus cuatro primeras carreras en el Circuito de Las Américas en MotoGP, incluyendo dos abandonos, Alex Márquez (Ducati) logró su primer podio allí el año pasado (2º).
ALEX MÁRQUEZ SIGUE SIN ENCONTRAR SU SITIO. Si el arranque de temporada de Marc Márquez está siendo complicado, lo mismo se puede indicar para un Alex Márquez que no está ni mucho menos al nivel del curso precedente. Tras abandonar en la carrera inaugural, solo pudo ser 7º el pasado domingo en el Gran Premio de Brasi. Hoy arranca en la 8ª posición.
BAGNAIA ESTÁ DE VUELTA. El piloto de Turín ha resurgido este fin de semana y, tras un inicio de temporada realmente negativo, ayer dio claros síntomas de mejora y fue segundo en el Sprint. Hoy comienza en la 4ª plaza y tratará de poner fin a una mala racha de siete Grandes Premios consecutivos sin poder terminar en el podio. No encadena ocho carreras seguidas sin pisar el cajón desde 2020.
100 GRANDES PREMIOS PARA PEDRO ACOSTA. El piloto de KTM disputará hoy su Gran Premio número 100 en todas las categorías (serán 44 en MotoGP). En sus 99 carreras anteriores ha conseguido 16 victorias, 38 podios y seis pole positions, además de los títulos de Moto3 en 2021 y de Moto2 en 2023.
Aprilia (Marco Bezzecchi x4 y Raúl Fernández) se ha impuesto en cinco de las seis últimas carreras de MotoGP, las mismas conseguidas por la marca italiana desde que se unió a MotoGP en 2022 (cinco en 78 Grandes Premios).
BEZZECCHI, A GOLPE DE RÉCORDS. EL piloto de Aprilia, que hoy sale en la 4ª plaza, ha conseguido la victoria en los cuatro últimos Grandes Premios y podría enlazar cinco victorias consecutivas por primera vez tanto en MotoGP como en todas las categorías. El último piloto italiano que logró cinco victorias seguidas en la categoría reina fue Valentino Rossi en 2008.
Hoy sale desde la pole position Fabio di Gianantonio, la segunda consecutiva y solo la tercera que consigue en su trayectoria en MotoGP. Pedro Acosta arranca en la segunda posición, mientras que Francesco Bagnaia completa la primera línea de la parrilla de salida.
Con su 2º puesto en el pasado Gran Premio de Brasil, Jorge Martín logró su primer podio con Aprilia. No logra dos o más podios consecutivos desde las siete últimos Grandes Premios de 2024, cuando se proclamó campeón de MotoGP. El madrileño comienza la carrera en la 7ª plaza.
‘MARTINATOR’ VUELVE AL LIDERATO DE MOTOGP. Los nueve puntos que logró ayer Jorge Martín le sirven para afrontar esta tercera carrera del curso como líder del Campeonato del Mundo de MotoGP con 57 puntos, uno más que Marco Bezzecchi, su compañero en Aprilia, y 13 en referencia a Pedro Acosta. El madrileño regresa al liderato de MotoGP por primera vez desde 2024, temporada en la que logró conquistar el título.
JORGE MARTÍN, VUELVE EL REY DEL SPRINT. Jorge Martín fue el gran triunfador en el Sprint de ayer. El madrileño logró su primera victoria en este formato de carrera desde el Gran Premio de Malasia de 2024 y se consolida como el rey de las carreras cortas del sábado con 17 triunfos en su haber, superando a Marc Márquez (16).
MARC MÁRQUEZ SIGUE BUSCANDO SU VICTORIA NÚMERO 100. El piloto del equipo Ducati Lenovo Team podría conseguir su victoria número 100 en todas las categorías. Ha logrado hasta el momento 73 triunfos en MotoGP, 16 en Moto2 y 10 en 125cc.
MARC MÁRQUEZ, DOMINADOR ABSOLUTO EN ESTADOS UNIDOS. El desempeño de Marc Márquez en el país de las barras y las estrellas ha sido tremendamente exitoso a lo largo del tiempo en MotoGP. No en vano, el ‘93’ del equipo Repsol Honda se ha impuesto en 11 de las 15 carreras que ha disputado en Estados Unidos como piloto de MotoGP (73,3%): siete en el GP de Las Américas, tres en el GP de Indianápolis y una en el GP USA de Laguna Seca.
MÁRQUEZ TRATA DE ENCONTRAR EL RUMBO. Ya son tres las carreras en las que Marc Márquez no ha podido terminar en el podio, su peor racha desde que se unió a Ducati en 2024.
MARC MÁRQUEZ PIERDE FUELLE EN EL ‘COTA’. Las cosas no le están saliendo demasiado bien al piloto de Cervera a lo largo del fin de semana y da la sensación de que lo tendrá francamente complicado para conseguir una nueva victoria en el Circuito de Las Américas. Ayer se fue el suelo en el Sprint, tirando de paso a Fabio di Gianantonnio, y hoy sale en la 6ª posición de la parrilla de salida, síntoma de que el español no está especialmente cómodo este año con la moto.
Esta será la 13ª edición del Gran Premio de Las Américas (renombrado Gran Premio de los EEUU este año) y Marc Márquez (Ducati) se ha impuesto en siete de las 12 ediciones disputadas hasta el momento (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021).
Tras las victorias de Guido Pini en Moto3 y de Senna Agius en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que puede acontecer dentro de unos instantes en la prueba de MotoGP, el plato fuerte de esta sensacional jornada de motociclismo en el Circuito de Las Américas.
Buenas noches !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Estados Unidos de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…
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