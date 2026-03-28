Jorge Martín vuelve a lo grande en el GP de Estados Unidos el día en que el sheriff Marc Márquez la fastidia

El madrileño gana por primera vez desde 2024 con un espectacular adelantamiento a Pecco Bagnaia en la última vuelta de la ‘sprint’, mientras que el catalán se cae en la primera

La curva 12 del Circuito de las Américas fue el epicentro de la espectacular y movida sprint del GP de los Estados Unidos este sábado. Allí emergió de nuevo el mejor Jorge Martín, ganador por fin después de un 2025 de nubarrones por culpa de las lesiones. Y allí cayó por los suelos, víctima de la precipitación en la primera vuelta, el defensor de la corona Marc Márquez, que además se llevó por delante la carrera del poleman Fabio Di Giannantonio. El madrileño de Aprilia, que no ganaba en su formato favorito desde el GP de Malasia de 2024, tenía tan olvidadas las celebraciones que incluso se fue al suelo cuando hacía un caballito durante su vuelta de honor al trazado estadounidense, donde su mejor resultado habían sido dos terceras plazas.

Por fortuna, el arrastrón quedó en anécdota y pudo seguir celebrando a lo grande tras recortar más de un segundo de diferencia en las dos últimas vueltas sobre Pecco Bagnaia, finalmente segundo con Pedro Acosta, de KTM, tercero. Martín, que aprovechó la caída de su compañero Marco Bezzecchi, es ahora líder del campeonato con un punto de ventaja sobre su colega italiano. El español partía séptimo, pero remontó de inmediato en la salida y en la cuarta vuelta ya se había colocado en posición de podio. Su adelantamiento sobre Bagnaia fue al límite, con toque incluido, pero espectacular como siempre ha sido el mejor motociclismo. Martinator, más allá de echarle agallas, hizo algo mejor que el resto: elegir la goma media, clave en su mejor ritmo en el final de la carrera corta.

La alegría del campeón de 2024 contrastó con la preocupación del sheriff de MotoGP. No está cómodo y los rivales le buscan las cosquillas. Y parecen encontrar rendijas en su armadura. Tal fue el descalabro de Márquez este sábado en uno de sus terrenos de caza favoritos, que su participación en la sprint duró tan solo medio giro. Cuando buscaba devolverle la jugada a un atrevido e inspirado Fabio Di Giannantonio, el nueve veces campeón del mundo se precipitó en la maniobra por el interior de la entrada de la curva 12 del trazado y se fue al suelo, llevándose consigo al italiano, una tumba también después de haber firmado una cronometrada de aúpa.

Diggia, que se está jugando su continuidad en la parrilla en 2027, voló por segundo fin de semana consecutivo tras su doble podio en Brasil. En el largo y revirado trazado texano, firmó una trepidante pole position de récord, rebajando en siete décimas el anterior mejor registro del trazado con un 2:00.136. Es la tercera posición preeminente de su trayectoria en la categoría reina, y la primera vez que logra encadenarlas. Hasta ocho pilotos batieron la anterior marca de Maverick Viñales, que abandonó la acción el viernes tras resentirse de una lesión en el hombro.

La cronometrada no estuvo exenta de polémica, y es que tanto Bezzecchi como Luca Marini molestaron al sheriff Márquez en uno de sus intentos de vuelta rápida. Ambos tendrán que ceder dos posiciones en el orden de salida este domingo, sancionados por los comisarios. El 93 también tuvo un malentendido con Enea Bastianini, pero Dirección de Carrera solventó la papeleta con un aviso al catalán, todavía por resolver si tendrá pena su error en la sprint con el poleman.

Más allá del giro perdido y las broncas de tráfico, lo preocupante para él fue que se quedó a medio segundo de su compañero de marca cuando pudo trenzar su mejor vuelta, relegado a la sexta posición de la parrilla, su peor resultado aquí encima de una Ducati. Luego terminó de fastidiarla cuando se precipitó en carrera, contradiciendo su receta de tener paciencia en la previa del fin de semana de Austin.

Este domingo (22.00 horas, DAZN), el nueve veces campeón del mundo aspira a conseguir su victoria centenaria como profesional, la número 74 en MotoGP, en un circuito donde ha ganado en siete de sus diez participaciones. “Ya sabemos que Marc es Marc, y nunca puedes ponerle límites a su potencial”, avisaba Davide Tardozzi, expiloto y su actual jefe de equipo, a pesar de que no fue el mejor día para el buque insignia de la categoría reina.