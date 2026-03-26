Marc Márquez y Ducati miden sus fuerzas en Austin

Después de un inicio de 2026 dubitativo a nivel técnico y físico, el campeón del mundo llega a uno de sus circuitos predilectos con sus rivales en plena forma

Las molestias en el brazo derecho y un aparente bajón de rendimiento de la Desmosedici GP han puesto en alerta a Marc Márquez y Ducati, defensores de la corona de pilotos y constructores en MotoGP. Incapaces de replicar su fulgurante inicio de curso del año pasado, el piloto español y la fábrica italiana han cedido el protagonismo a Marco Bezzecchi y Aprilia, que encadenan cuatro victorias y 101 vueltas lideradas en domingo. Para unos y otros, el desembarco en Austin, donde se celebra este fin de semana el GP de Estados Unidos, representa una oportunidad única para medir fuerzas en este movido arranque de curso.

“El año pasado comenzamos en mejor estado de forma el campeonato. Poco a poco vamos encontrando mejores sensaciones y fluyendo más encima de la moto. Está claro que es un circuito que se ajusta a mi estilo de pilotaje, pero también es muy exigente y veremos dónde estamos”, cuenta el campeón de mundo, a las puertas de su victoria centenaria en el certamen. Por ahora, es quinto en la tabla a 22 puntos del líder, pero ambos se pasan la patata caliente. “Marc siempre se ha mostrado muy fuerte en este circuito, y tiene más victorias aquí que yo en toda mi trayectoria en MotoGP”, esgrime el riminés, ganador de ocho grandes premios a sus 27 años.

Aunque el italiano falla en el cálculo, tiene razón. Para el heptacampeón de MotoGP, el circuito de las Américas es territorio amigo. Aquí ganó su primera carrera en la categoría reina en 2013, el más joven en lograrlo y coincidiendo con el estreno del trazado. Desde entonces se ha llevado hasta siete ediciones de la prueba en 10 participaciones, si bien sus dos últimas apariciones terminaron en sendas caídas cuando lideraba la prueba. En total, el catalán acumula ocho ‘poles’ en el trazado texano. Los rivales, en consecuencia, se muestran cautos.

“Es normal ilusionarse después de dos carreras tan positivas, pero creo que serán las siguientes dos, en Austin y Jerez, las que nos darán una foto más completa sobre el terreno de juego”, señala Massimo Rivola, máximo responsable de Aprilia, que comanda la tabla de constructores y pilotos de la mano de Bezzecchi y el madrileño Jorge Martín, renacido tras un 2025 negro. El ejecutivo se refiere al circuito texano como la casa de Marc y apunta que no deberían ser los más fuertes, si bien ganaron la carrera de 2024 con Maverick Viñales de paliza.

Mientras tanto, en el garaje de Ducati, la fábrica imbatible en los últimos seis años, tiran de autocrítica. Gigi Dall’Igna define la presente campaña como un reto exigente debido a la mayor competitividad y constancia de sus rivales, y reconoce que en el GP de Brasil rindieron por debajo de las expectativas. “Es imprescindible que perfeccionemos algunos aspectos y sigamos trabajando con diligencia, manteniendo la paciencia y la compostura, sin dejarnos llevar por el pánico. Debemos centrar nuestra atención en recuperar el rendimiento que nos caracteriza”, comenta el gurú técnico de la categoría.

Los ingenieros de la marca de Bolonia han concedido que Márquez tuvo que pilotar a la defensiva, con muchas dificultades y sensación de inestabilidad encima de la moto, el fin de semana pasado en Goiania. “No podemos esperar que el talento de Marc nos vaya a solucionar siempre la papeleta” decía a Motorsport.com Davide Tardozzi, expiloto y jefe del equipo oficial de los italianos.

El piloto de Cervera, de 33 años, no oculta sus problemas físicos y se receta paciencia. La enésima lesión en el brazo derecho, una rotura de hueso y ligamentos en la zona de la clavícula hace cinco meses y medio en Indonesia, está siendo más peleona de lo que se esperaba en un primer momento. Preguntado sobre la pujanza de los rivales, quiso romper una lanza a favor de los suyos: “Yo siento que tengo la mejor moto y el mejor equipo, y el resto está en mis manos”.