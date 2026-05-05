El Gobierno da luz verde a la incorporación de la Liga F a la quiniela: “Es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la inclusión permanente en la quiniela de la Liga F, la única competición femenina categorizada como profesional que hay en España, desde la próxima temporada, tal y como este lunes adelantó EL PAÍS. El paso dado por el Ejecutivo, que llega 80 años después de que empezara a popularizarse el juego de azar, permitirá que los boletos incorporen cuatro encuentros del campeonato por jornada, lo que ayudará a los clubes a recaudar dinero y aumentará la visibilidad del campeonato. “Hoy damos un paso más para que la Liga F siga siendo una referencia internacional. El fútbol femenino entrará en la quiniela. Y sus clubes participarán en sus ingresos, como ya ocurre en la liga masculina. Profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una medida deportiva: es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”, ha escrito en un tuit el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La profesionalización del campeonato la aprobó el Consejo Superior de Deportes (CSD) en 2021. La primera temporada con esa condición —faculta a los equipos a explotar el torneo y gestionar los ingresos— fue la 2022-2023, cuando la Liga F se unió a la Primera y la Segunda División masculinas y a la ACB como las únicas competiciones profesionales que existen en España. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado que la aprobación del real decreto “es un paso decisivo para corregir desigualdades históricas y para situar al fútbol femenino en el lugar que merece”. “Este Gobierno está apostando por la igualdad en el deporte con hechos concretos, que garantizan recursos, estabilidad, visibilidad y mejores condiciones para nuestras deportistas”, ha añadido.

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La Liga F está dominada con puño de hierro por el Barcelona, que en abril conquistó su séptimo trofeo consecutivo. El Barça no es solo el mejor equipo de España, es un conjunto de época que también está marcando una era en Europa —jugará su sexta final consecutiva de Champions el 23 de mayo en Oslo ante el Lyon— y es también el principal reclamo del torneo.

La patronal ha celebrado la medida aprobada por el Ejecutivo, aunque esta finalmente se concrete la próxima temporada y no la actual, como en un principio se había planificado. “La inclusión de nuestra competición en la quiniela representa un paso histórico que refuerza la visibilidad, el crecimiento y la sostenibilidad del fútbol femenino profesional, consolidando un camino que ya es imparable”, ha valorado la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez.

También David Aganzo, el máximo dirigente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) —el sindicato mayoritario en el mundo del fútbol—, ha destacado el papel de su organismo en el impulso del real decreto: “La presencia de la Liga F en la quiniela es un paso firme hacia la igualdad y el reconocimiento del fútbol femenino, y estoy orgulloso del trabajo realizado por AFE para hacerlo posible”. Y ha seguido: “Este avance supone una oportunidad para reforzar la igualdad en el fútbol, así como para dar mayor visibilidad al fútbol femenino y dotarlo de más medios, recursos y herramientas dentro de su ecosistema, contribuyendo así a su crecimiento, consolidación y reconocimiento dentro del panorama deportivo. Se trata de un objetivo que AFE ha situado siempre como prioritario dentro de su trabajo diario”.

El real decreto, que entrará en vigor el 1 de julio de este año, modifica el reparto de la recaudación del Impuesto sobre Actividades del Juego obtenida por las apuestas de la quiniela, que en 2023 fue de 41 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda. La ley de regulación del juego establece que el 45,5% del tributo se destinará a la Liga Nacional de Fútbol Profesional —Primera y Segunda— y a la Liga F “en los porcentajes que se determinen reglamentariamente”. El Gobierno ha decidido que el 15% vaya para el torneo femenino —lo que en 2023 habrían sido 6,15 millones— y el 30,5% restante para las dos principales ligas masculinas. Un 49,95% se distribuye a las diputaciones provinciales y un 4,55% va a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que está obligada a invertir ese dinero en el desarrollo de categorías no profesionales.

El dinero que recibirán los equipos será una vía más de financiación para una liga que cuenta con una asistencia media a los partidos de solo 1.400 personas, según los datos recopilados por EL PAÍS. La patronal lleva meses trabajando en mejorar los datos de audiencias y espectadores y el pasado enero firmó un acuerdo con RTVE y TV3 —la televisión pública catalana— para que ambas corporaciones retransmitieran en abierto cuatro partidos por jornada en lo que restaba de temporada. Desde que el torneo adquirió en 2022 la categoría de profesional, el Ejecutivo ha destinado unos 41 millones de euros para impulsar su puesta en marcha y para que los clubes mejoraran sus infraestructuras.

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Hace nueve años, en septiembre de 2017, fue la primera vez que la Liga F salió en la quiniela. Las mujeres, que vieron cómo las instituciones le dieron la espalda durante años en España al no entender que ellas también sabían y querían jugar al fútbol, tendrán a partir de la próxima temporada cuatro de los 15 partidos con los que cada jornada cuentan los boletos.