Graham Hansen: “Tienes que ser una persona en el campo y otra fuera; dentro tienes que meterte en guerras”

La delantera azulgrana reflexiona sobre su personalidad y su juego antes de la vuelta de la semifinal de la Champions, cuya final es en su Oslo natal

Caroline Graham Hansen (Oslo, 31 años) sostiene el balón en el que está escrito el nombre de su ciudad. Es el esférico de la final de la Champions, en su Noruega natal, allí donde aprendió a regatear apartando la nieve de las calles. Para llegar a ella deberá superar con el Barça al Bayern de Múnich en el Camp Nou este domingo (16.30, Teledeporte y TV3) tras el empate 1-1 en la ida de las semifinales. Sería la sexta final consecutiva del equipo azulgrana (espera el Olympique Lyonnes, que eliminó al Arsenal). Su futuro en el club, con el contrato cerca de expirar, está por resolverse. “Todavía falta firmar”, ríe sobre su renovación. Llegó hace siete años y siempre se sintió como en casa. “Hay experiencias aquí que tienes que vivirlas para saber cuánta ilusión te hacen. Voy a intentar repetir esta emoción todas las veces que pueda: nunca sabes cuánto te queda de carrera”, explica. En el campo lo demuestra con su osadía. Fuera es introvertida, siempre alejada del foco. Pero sonríe, habla despacio y se adelanta a las repreguntas con interés genuino en la conversación. “Soy bastante diferente a cómo la gente me ve dentro del campo”, confiesa.

Pregunta. ¿Cómo cree que la ven?

Respuesta. La gente piensa, por cómo juego, que soy arrogante. A veces lo he escuchado. Cuando logras cosas y parece que lo haces fácil, como si nada, puede ser que lo parezcas. Pero no soy así fuera: intento siempre ser educada, agradable con todo el mundo. Y tranquila.

P. ¿El fútbol la obliga a esa dualidad?

R. Tienes que ser una persona dentro del campo y otra fuera, porque dentro es una guerra. Tienes que meterte en guerras, luchar y hacer lo que sea para intentar ganar. Pero eso se queda en el campo.

P. Fuera siempre prefirió el silencio. ¿Se ha acostumbrado ya al ruido?

R. No creo que haya cambiado mucho. Sí que me gustan este tipo de entrevistas, sentada, de hablar de todo y tomarnos un tiempo en ello. Es más sincero, y conoces gente. Pero hay ruedas de prensa, entrevistas flash después de partidos, que depende de cómo han ido, o van a picar piedra… Eso no me gusta.

P. ¿Por qué?

R. Me da rabia cuando la gente busca polémicas que sacar porque sí, porque es lo que vende muchas veces.

La jugadora del FC Barcelona Caroline Graham Hansen posa en el estadio Johan Cruyff de Sant Joan Despí. Massimiliano Minocri

P. También forma parte del fútbol.

R. Yo agradezco cuando puedo hablar con periodistas que hacen bien su trabajo, nos respetan y quieren saber nuestra opinión. Si tú me preguntas cuestiones duras, entonces sí, es una parte del fútbol. Y tienes todo mi respeto para hacerlas. Pero hay mucha polémica solo por polémica que notas que viene de gente que realmente no nos sigue. Y ahí yo puedo picarme.

P. ¿Es difícil ser introvertida en la élite?

R. Si quieres la atención que piensas que mereces, sí. Pero si puedes estar tranquila con lo que tienes, está bien.

P. Pudo tener un Balón de Oro.

R. Muchísimas jugadoras de nuestro equipo pudieron ganarlo. Jugamos en un club que tiene a las mejores del mundo en casi cada posición. Puedes decir que en ese momento sí, pude ganarlo, pero no veo mal que Aitana lo ganase, porque también tuvo una temporada maravillosa. Y yo pude tener la experiencia de ser reconocida como top dos del mundo.

P. Antes ni la nominaban.

R. Ha sido un camino largo. Para mí fue un orgullo, porque muchas de estas cosas también son sobre un nombre, y yo sé que no tengo tanto. Tampoco me preocupa, porque lo veo en otras compañeras en mi equipo que tampoco tienen suficiente para lo que realmente merecen. Así que me quedo tranquilísima.

P. ¿No se arrepiente de no haber potenciado más su marketing?

R. Cuando decides hacerlo, también tienes que vender más cosas de tu vida. Y hay cosas de mi vida que no me gusta vender, me gusta dejarlo para mi privacidad. Pero a veces pienso que realmente, si quería vender la imagen deportivamente, podría haberlo hecho mejor. Yo intento sacar de mi manera de jugar mi marketing para enseñar a los jóvenes que no tienes que vender tu vida por Instagram para tener el reconocimiento que mereces por jugar.

P. Hace siete años el Barça llegó a su primer final europea. Justo después aterrizó usted. ¿Cómo ha vivido la evolución?

R. Todo el mundo decía que solo venía al Barça por dinero, que el club estaba muy lejos de ganar algo. Pero desde el primer día vi muchísima calidad, un grupo con muchísima hambre, un plan muy claro de trabajo. Desde ese día hemos seguido mejorando, insistiendo, fallando por el camino, como es normal, pero siempre aprendiendo. Yo llegué cuando ellas tenían esa experiencia de la final. Se sentían más cerca [de ganar] de lo que la gente pensaba desde fuera. Esta confianza la noté desde el primer día. Y ya ves todo lo que ha pasado en estos siete años.

P. ¿Qué aprendió usted?

R. He aprendido muchísimo. La gente decía que en el Barça no iba a defender. Aquí, si no sabes defender, no sales del rondo. Y disfrutando ganas confianza, y el fútbol, para mí, siempre se juega con la cabeza: puede ser todo lo buena que quieras, pero realmente tienes que tener la mentalidad de poder sacar tu nivel cuando toca.

La jugadora del FC Barcelona Caroline Graham Hansen, en el estadio Johan Cruyff de Sant Joan Despí. Massimiliano Minocri

P. ¿Usted siempre tuvo confianza?

R. Siempre he trabajado en tenerla por el tipo de partido que intento hacer, que es de mucho riesgo. Y es un deporte de intentar que el otro falle para tú ganar terreno o goles.

P. ¿No pasar a la final ante el Bayern sería un fracaso?

R. No. Nos dolería, porque nuestro objetivo es ganar la Champions cada año. Pero no diría que es un fracaso por todo lo que hemos logrado. La gente piensa que siempre vamos a llegar, pero no es normal lo que hemos hecho.

P. ¿Le molesta que se dé por hecho que ganarán siempre?

R. Una cosa es ser favorito, otra cosa es poder lograrlo. El año pasado no ganamos la final, fue uno de los peores partidos del año. Que la gente piense que el Barça siempre gana es algo positivo para nosotras porque significa que hacemos algo bien, pero también tenemos que vivir con esa pequeña presión. Pero esto no cambia nada cómo entrenamos, no nos relajamos y seguimos insistiendo. Solo así puedes continuar esta rueda de seguir ganando títulos cada año.

P. ¿Qué significaría para usted llegar a Oslo?

R. No quiero ni pensarlo hasta que no ganemos este domingo. Pero ha estado en mi cabeza toda la temporada. Es un sueño. Es el estadio en el que crecí, a cinco minutos caminando de mi casa, con cada domingo yendo ahí para ver el equipo masculino de mi ciudad. Y de repente tú puedes jugar la final de la Champions y levantar la copa en el mismo lugar en el que creciste. Realmente nunca ha sido un sueño porque nunca pude pensar que fuese posible en el mundo del fútbol femenino en el que crecí.

El Olympique, a la final

El Olympique Lyonnes accedió a la final de la Champions después de eliminar al vigente campeón, el Arsenal de Mariona Caldentey. El conjunto francés venció en su estadio por 3-1 en la vuelta, con un tanto final de Jule Brand en el minuto 90, y remontó así el 2-1 con el que llegaba el equipo londinense a Francia. El Olympique, dirigido por Jonatan Giráldez, que fue entrenador del Barcelona, disputará su duodécima final continental. Ha sido ocho veces campeón de Europa, la última en 2022, ante el Barça.