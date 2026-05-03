Barcelona - Bayern Múnich: horario y dónde ver la vuelta de semifinales de la Champions

El Barça busca llegar de nuevo a la final de la máxima competición europea haciendo bueno el 1-1 logrado en la ida

El FC Barcelona se enfrenta al Bayern Múnich por un puesto en la final de la Champions League femenina en un duelo que promete máxima tensión y espectáculo.

Las azulgranas dominaron en el partido de ida y dispusieron de las mejores ocasiones, pero no pasaron del empate a uno, un resultado que dejó sensaciones encontradas en el conjunto culé. Pese a mostrar su habitual superioridad en el juego y generar peligro constante, la falta de acierto de cara a portería impidió que viajaran a Alemania con ventaja en la eliminatoria.

Horario y dónde ver el Barça - Bayern

El encuentro se podrá seguir a partir de las 16:30 en Teledeporte y RTVE Play.