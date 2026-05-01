Jornada 34 de la Liga: horarios, resultados y resúmenes de los partidos 

Raphinha, en el entrenamiento de este jueves del Barcelona.

La competición se abre el viernes con un Girona-Mallorca y acaba el lunes con el Sevilla-Real Sociedad

La Liga encara el tramo decisivo con la emoción puesta, esencialmente, en la pelea por evitar el descenso a Segunda División. Rayo Vallecano, Valencia, Espanyol, Elche, Girona, Alavés, Mallorca, Sevilla, Levante y hasta Oviedo se encuentran inmersos en una lucha tremenda. Habrá encuentros entre equipos implicados de forma directa, como el Girona-Mallorca o el Getafe-Rayo. Duelos decisivos también como el Espanyol-Madrid o el Osasuna-Barcelona. El conjunto catalán podría ser campeón si gana y el Madrid no lo hace.

Partido crucial en la pelea por el descenso. Si los catalanes ganan, estarán virtualmente salvados. Si lo hace el Mallorca, respiraría mucho.

Derbi regional con un Villarreal con todo hecho en la Liga y un Levante que se juega la vida. No tiene más remedio que puntuar si desea seguir teniendo opciones de permanencia.

Partido clave para el Valencia. Si gana, estará salvado. El Atlético llega con la mente puesta en la vuelta de las semifinales de la Champions. Buena oportunidad para los locales.

Derbi vasco con un Athletic sin jugarse prácticamente nada y un Alavés que necesita ganar para seguir teniendo opciones de seguir en Primera División.

El Barcelona necesita ganar si quiere ser campeón ya este fin de semana. La Liga, no obstante, está en su mano. Osasuna tiene todavía opciones europeas.

El Celta se juega sus aspiraciones europeas frente a un Elche que lo hace por no descender. Partido muy importante en Balaídos.

Choque importante para ambos equipos, en especial para el Rayo, que quiere zanjar de una vez por todas la permanencia. El Getafe pelea por Europa.

Real Betis-Oviedo (Domingo, 18.30, DAZN)

El Betis puede certificar la quinta plaza si derrota a un Oviedo que llega a Sevilla prácticamente condenado a Segunda después de su derrota la pasada jornada contra el Elche en su estadio.

Espanyol-Real Madrid (Domingo, 21.00, Movistar)

El Espanyol se juega el descenso ante un Madrid que desea ganar para evitar que el Barcelona celebre su título de Liga. En el Madrid solo se habla ya del futuro.

Sevilla-Real Sociedad (Lunes, 21.00, Teledeporte y DAZN en abierto)

Partido clave para el Sevilla, que debe ganar para mantener sus opciones de salvación. Es un equipo con muchos problemas, pero debe ganar ante una Real Sociedad que no se juega prácticamente nada.