PSG - Bayern Múnich: horario y dónde ver el partido de semifinales de la Champions
Los mejores equipos ofensivos de Europa buscan un hueco en la final, donde esperará Atlético de Madrid o Arsenal
PSG PSG5
Khvicha Kvaratskhelia 23', 55', João Neves 32', Ousmane Dembélé 49' (p), 57'
Bayern BAY4
Kane 16' (p), Michael Olise 40', Dayotchanculle Upamecano 64', Luis Díaz 67'
Final
El Bayern de Múnich y el PSG (vigente campeón) se enfrentan en la primera semifinal de la Champions League este martes. El duelo entre el líder de la Ligue 1 y vigente campeón de la Champions contra el ya campeón de la Bundesliga, que viene de eliminar al Real Madrid en cuartos, se presenta como una final anticipada entre los dos grandes favoritos para levantar la máxima competición europea.
En la final esperará el Atlético de Madrid o el Arsenal, equipos que se enfrentan este miércoles en el Metropolitano.
Horario y dónde ver el PSG - Bayern Múnich
El encuentro se podrá seguir a través de Movistar Plus a partir de las 21 horas.
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