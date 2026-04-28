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Fútbol
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CHAMPIONS LEAGUE

PSG - Bayern Múnich: horario y dónde ver el partido de semifinales de la Champions 

Los mejores equipos ofensivos de Europa buscan un hueco en la final, donde esperará Atlético de Madrid o Arsenal

El delantero del Bayer Múnich, Harry Kane.Kai Pfaffenbach (REUTERS)
El País
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PSG PSG
5
Khvicha Kvaratskhelia 23', 55', João Neves 32', Ousmane Dembélé 49' (p), 57'
PSG
Bayern BAY
4
Kane 16' (p), Michael Olise 40', Dayotchanculle Upamecano 64', Luis Díaz 67'
Bayern
Final

El Bayern de Múnich y el PSG (vigente campeón) se enfrentan en la primera semifinal de la Champions League este martes. El duelo entre el líder de la Ligue 1 y vigente campeón de la Champions contra el ya campeón de la Bundesliga, que viene de eliminar al Real Madrid en cuartos, se presenta como una final anticipada entre los dos grandes favoritos para levantar la máxima competición europea.

En la final esperará el Atlético de Madrid o el Arsenal, equipos que se enfrentan este miércoles en el Metropolitano.

Horario y dónde ver el PSG - Bayern Múnich

El encuentro se podrá seguir a través de Movistar Plus a partir de las 21 horas.

Todos los resultados de la Champions League

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