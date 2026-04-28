La IFAB aprueba sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca cuando se encaren con un rival

La IFAB, el organismo encargado de definir las reglas del fútbol, ha anunciado este martes que ha aceptado por unanimidad en su sesión especial celebrada en Vancouver (Canadá) dos nuevas reglas propuestas por la FIFA. La primera de ellas es que aquellos jugadores que se tapen la boca en el momento en el que se encaran con un futbolista rival, serán sancionados con tarjeta roja. La segunda, que los jugadores que abandonen el campo de fútbol como señal de protesta a una acción arbitral también serán expulsados. Ambas reglas se implementarán en la Copa del Mundo del próximo verano, disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

El incidente de Prestianni con Vinicius en el partido de ida del playoff de la Champions entre el Benfica y el Real Madrid, cuando el argentino se tapó la boca para, según el brasileño, cometer insultos racistas, ha sentado un precedente para la aprobación esta nueva regla que propuso la FIFA y que la IFAB ha adoptado. Prestianni recibió hace menos de una semana la sanción de seis partidos por parte de la FIFA, aunque la UEFA exigió más castigo para el futbolista argentino del Benfica.

La segunda regla tiene como precedente lo sucedido en la final de la última Copa África. En aquel partido los jugadores de Senegal decidieron abandonar el terreno de juego como protesta por un penalti señalado a la selección marroquí. El capitán senegalés, Sadio Mané, consiguió que sus compañeros regresaran al césped para, finalmente, alzar el trofeo. Luego Marruecos elevó una queja a la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que dio como ganador del título a Marruecos por “incomparecencia”. Ahora la decisión está en manos del TAS, que aceptó la apelación del combinado senegalés. Este suceso ha provocado que la FIFA propusiera que aquellos jugadores o componentes del cuerpo técnico que abandonen el terreno de juego sean sancionados con tarjeta roja.