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Fútbol
La Liga

Jornada 32 de La Liga: resultados y resúmenes de los partidos

El fin de semana lo abre un Betis - Real Madrid el viernes 24 y la cierra un Espanyol - Levante el lunes 27

Trent y Lucas Boyé disputan el balón en el partido entre el Real Madrid y el Alavés.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
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La Liga encara la recta final con la celebración de la jornada 32 con encuentros decisivos que se disputarán entre el viernes 24 y el lunes 27 de abril. La jornada la abrirá el Real Madrid con su visita al Real Betis en La Cartuja. El Barcelona jugará a domicilio ante el Getafe y el Atlético recibe al Athletic en casa. También hay dos duelos en la lucha por el descenso: Alavés - Mallorca y Oviedo - Elche.

Betis - Real Madrid (viernes 21.00, Dazn)

Betis BET
Betis
Real Madrid REA
Real Madrid
DAZN

El Real Madrid visita La Cartuja para medirse al Betis. Los de Arbeloa apuran sus opciones en una Liga cada vez más cerca del Barcelona. El Betis por su parte quiere una victoria que les asiente en puestos europeos.

Alavés - Mallorca (sábado 14.00, Movistar+)

Alavés ALA
Alavés
Mallorca MAL
Mallorca
Movistar LaLiga

Duelo directo en la zona baja. El Alavés, que vuelve a pisar la zona de descenso en la jornada intersemanal, recibe a un Mallorca que tiene dos puntos más.

Getafe - Barcelona (sábado 16.15, Movistar+)

Getafe GET
Getafe
Barcelona BAR
Barcelona
Movistar LaLiga

El Barcelona quiere seguir dando pasos de gigante hacia la consecución del título con una victoria en un encuentro muy complicado. Enfrente tienen a un Getafe que se encuentra en puestos europeos y que están cuajando una gran segunda parte del campeonato tras los fichajes de invierno.

Valencia - Girona (sábado 18.30, Movistar+)

Valencia VAL
Valencia
Girona GIR
Girona
Movistar LaLiga

Duelo que puede meter en un lío a ambos en el descenso. El Girona está con cinco puntos por encima de la zona roja, pero no debe descuidarse al recibir a un Valencia que está a tres puntos del descenso.

Atlético - Athletic (sábado 21.00, Dazn)

Atlético ATL
Atlético
Athletic ATH
Athletic
DAZN

El Atlético, con la plaza Champions casi asegurada y pensando en las semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal, recibe a un Athletic que aún tiene opciones de meterse en competición europea el próximo curso.

Rayo Vallecano - Real Sociedad (domingo 14.00, Dazn)

Un Rayo en semifinales de la Conference se encuentra inmerso en el lío del descenso y recibe a una Real Sociedad que, con el título de Copa en el bolsillo, ya tiene el pase asegurado a la Europa League el próximo año.

Oviedo - Elche (domingo 16.15, Dazn)

Partido clave en la lucha por el descenso. El Oviedo, que apura sus opciones para salvarse, recibe a un Elche que abandonó la zona roja en la jornada intersemanal tras vencer al Atlético.

Osasuna - Sevilla (domingo 18.30, Tdp)

Osasuna, con la permanencia casi amarrada y mirando hacia arriba en la clasificación, recibe al Sevilla, que otro año más sufre para evitar el descenso.

Villarreal - Celta (domingo 21.00, Movistar+)

Duelo en la parte alta de la tabla entre el Villarreal, que quiere amarrar la tercera plaza después de una gran temporada liguera, y el Celta, que pasa por un mal momento en Liga y busca entrar en posiciones europeas otro año más.

Espanyol - Levante (lunes 21.00, Movistar+)

El Espanyol, que sigue sin ganar en 2026, busca una victoria que asegure su permanencia en Primera. Para ello debe superar a un Levante en descenso que apura sus opciones para la salvación.

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