Lamine Yamal, con una lesión muscular, le dice adiós a la temporada, pero no al Mundial

El jugador del FC Barcelona y de la selección española de fútbol, Lamine Yamal, sufre una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. “Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, informó el Barcelona.

El 10 del Barça se lesionó este miércoles por la noche, durante el partido de la Liga que enfrentó a su equipo con el Celta en el Camp Nou. El jugador se echó al suelo nada más chutar el penalti, que él mismo había provocado, que acabaría dando el triunfo a su equipo, líder de la Liga. La lesión muscular que sufre el delantero le obligará a perderse toda la temporada, incluido el clásico que debe disputarse el próximo 10 de mayo. Sin embargo, pese a las dudas por si ponía en peligro su participación en el Mundial de fútbol, el Barça estima que podrá estar disponible para el seleccionador Luis de la Fuete. El campeonato de este verano en EE UU, México y Canadá empieza el 11 de junio. La concentración de la selección española en la Ciudad Deportiva de Las Rozas está prevista para el 30 de mayo. El debut de España en el Mundial, el más largo de la historia —cinco semanas de competición, la final es el 19 de julio—, es el 15 de junio contra Cabo Verde.

Hansi Flick mantuvo una conversación con el jugador en el vestuario tras el partido y las sensaciones no fueron positivas. Según fuentes del club, la preocupación era alta y ya no se descartaba que la lesión pudiera comprometer lo que resta de temporada.

Como medida de precaución, el club ha optado por cancelar todos los compromisos que el futbolista tenía previstos en los próximos días, tanto a nivel institucional como publicitario. La decisión responde a la necesidad de centrar todos los esfuerzos en su recuperación y evitar cualquier exposición innecesaria mientras se evalúa su evolución.