Hansi Flick sobre la lesión de Lamine Yamal: “Algo sintió. De hecho, no se iría sin motivo”

Lamine Yamal no pudo completar el duelo ante el Celta de Vigo. Inmediatamente después de firmar, de penalti, su gol número 24 de la temporada —el 16 en Liga—, el 10 del Barcelona miró al banquillo. Hizo el gesto con la mano para pedir el cambio y se lanzó al suelo. El Camp Nou se quedó frío. La preocupación, que había comenzado en el césped, se trasladó a las gradas: el encuentro se detuvo durante 15 minutos para atender a un aficionado que logró ser estabilizado por los servicios médicos tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. “Tenemos que ver mañana qué pasa con Lamine cuando tengamos un diagnóstico claro. No es fácil, tenemos que aceptarlo. Igual que con Joao [Cancelo, reemplazado en el minuto 23]. Esperemos que no sean lesiones graves”, comentó Hansi Flick.

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A la espera de que este jueves por la mañana Lamine Yamal se someta a nuevas pruebas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, los médicos del Barcelona señalaron, tras una primera exploración en el Camp Nou, “una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda”. Sin embargo, aún no han determinado la gravedad. “Algo sintió. De hecho, no se iría sin motivo. Hay una lesión y tenemos que esperar hasta mañana para saber cuánto tiempo estará de baja”, insistió el técnico azulgrana. Lamine Yamal podría perderse el clásico del próximo domingo 10 de mayo en el Camp Nou.

“Lamine, para mí, es el mejor. Claro que es una faena para nosotros porque es un jugador importantísimo. Estaba tocado en el vestuario. No sé cuánto tiempo será la lesión, pero espero que lo menos posible porque lo necesitamos”, añadió Gavi, que se marchó sustituido en el descanso. Al Barcelona le costó carburar con Lamine en el campo y también sin él. Sin embargo, tras el paso por vestuarios, el conjunto azulgrana controló mejor el duelo, sobre todo tras la entrada de Frenkie de Jong. El neerlandés disputó su partido número 293 y se convirtió en el jugador de su país con más encuentros en la historia del club, superando a Phillip Cocu.

“Normalmente tenemos el control del partido. Nos han presionado arriba con mucha intensidad. No es fácil crear juego y ocasiones. Hemos perdido algunos balones fáciles y eso no ha sido bueno para nosotros”, comentó Flick. Y concluyó: “Hemos tenido dos lesiones en la primera parte y eso afecta al equipo. Hemos luchado juntos y hemos estado muy bien en la segunda parte, sin perder balones fáciles. Podemos hacerlo mejor porque tenemos calidad, pero mi sensación es que el segundo gol, el de Ferran, es legal. Me gustaría tener una explicación de por qué es fuera de juego. He visto la foto, la misma que habéis visto vosotros”.