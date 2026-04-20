Javi Navarro se viste otra vez de héroe y regala la segunda Youth League al Real Madrid

En un partido de empate a un gol al final de los 90 minutos, el portero madridista se erigió como el salvador del equipo español, al igual que contra el Paris Saint-Germain en semifinales

El Real Madrid se convirtió este lunes en campeón de Europa juvenil por segunda vez tras vencer en los penaltis al Brujas (2-4), en una final en la que su portero Javi Navarro volvió a ser clave en el desenlace desde los 11 metros. En un partido de empate a un gol al final de los 90 minutos, Navarro se erigió como el salvador del equipo español, al igual que contra el Paris Saint-Germain en semifinales. Juventud, divino tesoro. En un curso complicado en el seno del club madrileño, con el primer equipo bordeando la temporada en blanco tras la eliminación ante el Bayern, los ‘cachorros’ del Juvenil A dieron una alegría a la afición ‘merengue’ con la consecución de su segundo título continental de la categoría.

Si en 2020 fue el equipo de Raúl González con piezas con Miguel Gutiérrez, Sergio Arribas o Antonio Blanco, esta vez los muchachos de Julián López, liderados por Dani Yáñez, Jacobo o Diego Aguado, entre otros, abanderan otra ilusionante generación sobre la que proyectar ciertas decisiones a futuro. Si Álvaro Arbeloa, entrenador del primer equipo, confió en el talento de Thiago Pitarch para corregir las fallas de la primera plantilla, ahora tendrá un filón a final de temporada para despertar las esperanzas del Bernabéu. Pase lo que pase, los de Julián López serán siempre recordados por ser los artífices de ‘La Segunda’.

El Madrid dejó unos primeros 45 minutos de gran fútbol, pero sufrió para aguantar un partido que se le puso cuesta arriba en la segunda parte con el tanto del Brujas. De inicio, el equipo blanco fue el dueño del balón y canalizó el juego con paciencia para descargar el peligro en sus extremos y desarbolar a la rocosa defensa del conjunto belga, que sólo había recibido seis tantos durante todo el campeonato. Dani Yañez, el mejor de la primera mitad y un quebradero de cabeza para el inglés Andre García, rozó el gol en tres ocasiones, obligando al meta Vanden Driessche a hacer una de las intervenciones del torneo. Fueron muchos avisos y todo cayó por su propio peso en el minuto 23. Otra vez desde la derecha, la zona con más peligro del conjunto ‘merengue’, llevó a la triangulación de Yañez, Alexis Ciria y Jesús Fortea. El centro de este último se envenenó tras tocar en un defensa y quedó muerto en el área pequeña. El toque favoreció a Jacobo Ortega, que, de espaldas y tacón, marcó en una acción de ‘9’ puro.

Con el Brujas completamente grogui, el delantero pudo facturar al menos otro tanto en dos acciones posteriores al 1-0, pero no estuvo preciso y el Real Madrid se marchó a los vestuarios con la sensación de haber sido demasiado misericorde de cara a puerta. La temprana tarjeta amarilla de Fortea hizo que Julián López renunciase a uno de sus puntales al inicio de la segunda mitad, dando entrada a Melvin en un cambio ‘hombre por hombre’. A sabiendas de lo que se venía, el Madrid contuvo bien el arreón inicial de los belgas y, pese a no sufrir en exceso, no pudo frenar al escurridizo Koren, que llegó hasta la línea de fondo para poner un pase atrás y regalar el 1-1 a Lund-Jensen.

Con el Real Madrid fundido y con el Brujas demasiado comedido, el duelo se tuvo que decidir en los penaltis, como en la semifinal ante el Paris Saint-Germain, en la que Navarro fue el gran héroe. El guion tuvo exactamente el mismo desenlace. Esta vez, el guardameta madridista detuvo dos lanzamientos, los de Amengai y Koren, mientras que el resto de jugadores del Real Madrid completó una tanda inmaculada, finalizada por Diego Aguado, que redondeó su gran partido.