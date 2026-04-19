El Bayern mantiene su hegemonía en Alemania: 13 de las últimas 14 ligas son suyas

No hay otra hegemonía en el fútbol europeo que se acerque a la que tiene el Bayern Múnich en Alemania. Este domingo ha sumado su 35ª Bundesliga, la 13ª de las últimas 14 ligas alemanas que se han disputado. Solo el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso pudo destronar hace dos ediciones ese dominio abismal que separa al equipo bávaro del resto de clubes. Tras conseguir el pase a las semifinales de la Champions League eliminando al Real Madrid, los de Vincent Kompany han arrollado al Stuttgart (4-2) en casa para coronarse de nuevo en la competición doméstica.

BAY Bayern 4 Jonas Urbig, Kim Min-Jae, Josip Stanisic (Deniz Ofli, min. 84), Alphonso Davies (Konrad Laimer, min. 61), Hiroki Ito, Raphaël Guerreiro (Bara Sapoko Ndiaye, min. 75), Luis Díaz (Michael Olise, min. 45), Jamal Musiala (Harry Kane, min. 45), Leon Goretzka, Joshua Kimmich y Nicolas Jackson STU Stuttgart 2 Alexander Nübel, Josha Vagnoman, Finn Jeltsch (Luca Jaquez, min. 45), Ramon Hendriks, Jeff Chabot, Atakan Karazor, Angelo Stiller (Chema Andres, min. 64), Jamie Leweling (Ermedin Demirovic, min. 75), Bilal El Khannouss, Chris Führich (Maximilian Mittelstädt, min. 64) y Tiago Tomás (Badredine Bouanani, min. 84) Goles 0-1 min. 20: Chris Führich. 1-1 min. 30: Raphael Guerreiro. 2-1 min. 32: Nicolas Jackson. 3-1 min. 36: Alphonso Davies. 4-1 min. 51: Kane. 4-2 min. 87: Chema Andrés

Cuando se pone uno a pensar en un dominio tan claro en una gran liga europea se le puede venir a la cabeza el caso del PSG en la Ligue 1. Los parisinos van camino de conseguir su 12º título liguero de los últimos 14, uno menos que los alemanes en el mismo periodo. El Mónaco de Mbappé en la 2016-17 y el Lille en la 2020-21 fueron los equipos en arrebatarle el trofeo al conjunto de la capital francesa.

Pero la comparación es odiosa si se observa la diferencia en el historial de cada Liga. Los parisinos comenzaron a reinar con la llegada de Nasser Al-Khelaifi en 2011 y el fondo catarí que le sustenta. En su palmarés hay 13 títulos ligueros (solo dos antes de la llegada de la actual propiedad) y por detrás le siguen el Saint-Etienne (10), el Olympique de Marsella (9), el Mónaco (8) y el Nantes (8). Los alemanes, con 35 ya, superan en 30 títulos a sus perseguidores: Borussia Dortmund (5) y Borussia Mönchengladbach (5).

Temporada aplastante

Apenas celebraron sus goles este domingo Guerreiro, Nico Jackson, Davies y Kane. Era el pan de cada fin de semana en la Bundesliga. Como el que hace la cama cada mañana. Hasta 19 anotadores distintos tiene el Bayern solo en Liga esta temporada. Con 109 goles a favor en su casillero a falta de cuatro jornadas para el final, los bávaros han superado este año el récord de goles que ellos mismos ostentaban —101 en la temporada 1971-72—. Su máximo goleador, Kane, ha firmado 32 dianas en 30 jornadas y apunta a la Bota de Oro.

Con la Supercopa y la Liga en el bolsillo, el Bayern ya piensa en la Copa, donde se medirán en semifinales al Bayer Leverkusen, y, especialmente, en la Champions League, en la que se medirán, también en semifinales, al otro dominador en su Liga y vigente campeón de la Liga de Campeones, el PSG de Luis Enrique.