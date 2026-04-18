La Policía identifica hasta 160 ultras del Atlético y de la Real Sociedad que viajaban a la final de Copa para medirse en un enfrentamiento

La Policía Nacional ha identificado a 91 personas en el marco del dispositivo especial con motivo de la final de la Copa del Rey que disputan este sábado en Sevilla el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

No fueron siquiera 15 minutos de fama. Con suerte, 15 segundos. Suficiente en plena retransmisión de una final de Copa. Decenas de seguidores del Atlético de Madrid situados en las primeras filas del Estadio de la Cartuja aguardaban de espaldas al césped el arranque del segundo tiempo. La imagen fue poderosa: todos lucían la misma zamarra. Y todas las camisetas lucían el mismo número: 82. No era un dorsal. Sino la fecha que rememora el año fundacional del Frente Atlético: 1982.

La fotografía de ese momento fue relativamente anecdótica: enfrentados los grupos más radicales de seguidores de uno y otro equipo desde el asesinato del aficionado de la Real, Aitor Zabaleta, en 1998, la vigilancia policial en torno a esta final de Copa del Rey era máxima. De ahí la noticia conocida apenas unas horas antes del partido: La Policía Nacional había identificado desde el viernes a 160 aficionados radicales en el marco del dispositivo especial desplegado ante la celebración de la final en Sevilla. La Policía intervino una gran cantidad de “objetos contundentes, entre ellos cuchillos, palos, cadenas, pasamontañas y más de un centenar de barras de hierro”.

Las intervenciones se produjeron en las inmediaciones del municipio de La Carlota (Córdoba), así como en la ciudad de Sevilla y en los puntos desde los que se trasladan los aficionados, los lugares de llegada y las rutas de desplazamiento, informó la Policía. Ya la noche del viernes, en La Carlota, agentes de este dispositivo especial, integrado por más de 1.600 policías, detectaron dos autobuses de hinchas radicales desde Madrid.

Durante la intervención se identificó a 91 personas y se levantaron actas por infracción de la Ley del Deporte y de la Ley de Seguridad Ciudadana tras incautarse de “numeroso material contundente y peligroso que, previsiblemente, pretendía ser utilizado para enfrentamientos con otros aficionados rivales”.

Entre el material intervenido se detectó una funda de pistola y 26 palos de madera que simulaban banderas y que estaban escondidos en uno de los autobuses. En el otro vehículo se requisaron un bucal, numerosos pasamontañas, dos cadenas, un cuchillo, espráis de pintura y otros 25 palos de madera.

También en Sevilla capital se identificó a otros tantos aficionados ultras procedentes tanto de Madrid como del País Vasco. En concreto, según informó en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, se identificó a 60 ultras de la Real Sociedad, a los que se intervino material contundente escondido en turismos y furgonetas, como una caja cargada con 95 barras de hierro.

También se incautaron de otros objetos peligrosos y de defensa, como chalecos, 12 cascos, un puño americano, 31 bengalas, 19 lanzabengalas, dos navajas, tres protectores bucales, espráis de gas pimienta, camisetas con simbología ultra, cientos de guantes de moto con protecciones, pasamontañas y un chaleco antipinchazos. “Infiltrados en esos grupos ultras de uno y otro bando, también se identificó a ultras de Sevilla y de otros países europeos, según Toscano.

El representante del Gobierno en Sevilla señaló que el trabajo policial se centraba en “evitar, en la medida de lo posible, que los grupos ultras de ambos equipos coincidan y, si se produce algún pequeño altercado, ser capaces de reaccionar con la mayor celeridad posible”. Toscano, además, quiso destacar que “la mayoría de los aficionados” se estaban comportando “perfectamente”.