España se recompone de la derrota en Wembley con una goleada reparadora ante Ucrania

No había mejor respuesta para España a la derrota en Wembley que una goleada reparadora ante la floja Ucrania, una selección golpeada por la invasión rusa que asola su país desde hace más de cuatro años. La Roja, que al caer contra Inglaterra el martes se metió en un atolladero para lograr la clasificación directa al Mundial que solo da el primer puesto del grupo, se gustó esta tarde en Córdoba ante el combiando dirigido por Iya Andrushchak para maximizar sus opciones de estar en Brasil 2027 sin pasar por la repesca. La selección goleó a su rival para superar al menos de forma momentánea a las lionesses —que a las 18.30 juegan contra Islandia en Reikiavik— en la diferencia de goles (+9 a +8), un factor que puede resultar diferencial para determinar en junio quién lidera el grupo. El doblete de Edna, que lanzó dos martillazos de cabeza canónicos, impulsó al equipo de Sonia Bermúdez. La delantera tiene un juego aéreo poderosísimo gracias al que ha marcado sus cuatro tantos como internacional desde que se incorporó al vestuario en noviembre. María Méndez, Vicky y Eva Navarro completaron en el tramo final la faena.

ESP España 5 Adriana Nanclares, Eva Navarro, Lucía Corrales (Aiara Agirrezabala, min. 76), María Méndez, Mapi León (Laia Codina, min. 66), Clara Serrajordi, Mariona Caldentey (Vicky López, min. 45), Alexia Putellas (Fiamma Benítez, min. 66), Edna Imade, Salma Paralluelo y Clàudia Pina (Ona Batlle, min. 45) UCR Ucrania 0 Dariia Keliushyk, Lesia Olkhova, Alina Savka, Olha Basanska (Kateryna Korsun, min. 45), Anna Petryk (Iryna Kotiash, min. 67), Lidiia Zaborovets, Daiana Semkiv, Nadiia Kunina (Yana Kalinina, min. 67), Olha Ovdiichuk, Iryna Podolska (Roksolana Kravchuk, min. 45) y Tanya Boychuk (Yelyzaveta Molodiuk, min. 67) Goles 1-0 min. 1: Edna Imade. 2-0 min. 46: Edna Imade. 3-0 min. 60: María Méndez. 4-0 min. 70: Eva Navarro. 5-0 min. 75: Vicky López Arbitro Fabienne Michel

Tarjetas amarillas Alina Savka (min. 25)

Bermúdez agitó el equipo con siete cambios con respecto al once que había sacado el martes en Londres. Solo repitieron Mapi, Alexia, Mariona y Pina. La seleccionadora le dio minutos a Nanclares en la portería, apostó por Eva Navarro y Corrales en los laterales, le dio carrete a María Méndez en la zaga, eligió a la joven y talentosa Serrajordi para ejercer de pivote y a Edna y Salma para completar la delantera. El grupo dio la impresión de salir envalentonado por la derrota en Wembley, como si el tropiezo contra las campeonas de Europa las hubiera picado. La presión sobre la salida de las ucranias fue efectiva e intensa y los ataques estuvieron mucho más afilados.

El gol de Edna en el segundo minuto ya premió la propuesta vertical de España. El balón transitó rápido de derecha a izquierda hasta que Corrales se deshizo de Podolska con un control orientado y puso después un centro combado para el frentazo de la delantera. El dominio de la Roja se desplegó desde la capacidad de Serrajordi para ordenar el juego y el fantástico pie izquierdo de Mapi para romper líneas con pases muy tocados. Ucrania, una selección que ocupa el puesto 35º del ranking FIFA y que jamás ha estado en una Copa del Mundo, se quedó desde el principio encajonada sobre su área, sin más respuesta en el primer tramo que una contra conducida por Ovdiychuk que golpeó contra el palo derecho de Nanclares. El susto en el descuento fue tremendo tras la superioridad que había exhibido España, incapaz de ampliar el marcador después de que María Méndez pifiara un cabezazo franco en un córner y de que los tiros de Pina, Mariona y Alexia no vieran puerta.

Vicky y Ona relevaron a Mariona y Pina en el intermedio. Los cambios llevaron a Eva Navarro al extremo derecho y a Salma al izquierdo y activaron al equipo. El grupo, que había ido perdiendo gas con el paso de los minutos en el primer tramo como si se tratara de una bebida, se lanzó cuesta abajo hacia la portería de Ucrania. Edna anotó el segundo en otro testarazo potente a centro de Corrales y María Méndez hizo el tercero en un remate de cabeza tras un envío de Vicky. Bermúdez también le dio la oportunidad a Fiamma y Codina e hizo debutar a Aiara Agirrezabala, la joven lateral de 17 años que ha impresionado en su primera temporada en la Liga F.

Edna celebra con Salma uno de sus dos goles este sábado ante Ucrania en el Nuevo Arcángel de Córdoba. Jon Nazca (REUTERS)

España acabó el choque volcada mientras completaba la goleada con un maravilla de Vicky, que cazó un balón muerto en el área y tiró al suelo a Olkhova y Keliushyk con un amago antes de empujarlo a la red, y con un zurdazo de Eva Navarro desde la frontal. El marcador no fue más escandaloso porque Salma estampó un intento en el palo y a Alexia se le marchó por centímetros una picadita. Las campeonas del mundo, que salieron de Wembley tocadas por una derrota ante un rival que en julio les ganó la Eurocopa, se recompusieron hoy ante Ucrania antes de volver a verse las caras con las lionesses el 5 de junio en Son Moix.