España busca una salida del atolladero en el que se metió al caer ante Inglaterra para lograr el billete directo al Mundial

La primera derrota de la era Sonia Bermúdez ha metido a España en un atolladero para conseguir el billete directo al Mundial. El 1-0 sufrido ante Inglaterra el pasado martes en Wembley ha dejado a la selección sin margen de error para los tres partidos de la fase de clasificación que le quedan. El primero será este sábado ante Ucrania (16.00; La1) en el Nuevo Arcángel de Córdoba, y después vendrán los duelos en Palma contra las lionesses (5 de junio) y en Reikiavik frente a Islandia (9 de junio). La Roja aún depende de sí misma, pero cualquier otro resbalón la destinaría de forma irremediable a la repesca porque solo el primer puesto del grupo da acceso directo a Brasil 2027.

“Volver a Wembley y que te ganen con un gol que es evitable, en un córner que nos rematan dos veces desde el suelo... No me gusta basarme en la suerte, pero es verdad que Inglaterra ha tenido ese puntito. El equipo no ha bajado los brazos, pero hemos jugado contra una de las mejores selecciones del planeta en su casa”, valoró Irene Paredes, la capitana, tras caer en Londres, lo que dejó a España con seis puntos, tres menos que el combinado dirigido por Sarina Wiegman. La principal opción de las campeonas del mundo para no verse abocadas a los playoffs pasa por tumbar a Inglaterra en Son Moix por un resultado superior al sufrido en Wembley esta semana. La Roja ganaría el golaveraje directo a las campeonas de Europa si vence por dos o más tantos de diferencia, y sería primera de grupo en la previsible hipótesis de que ambas cumplan ante dos selecciones inferiores como Islandia —17ª en al ranking FIFA— y Ucrania —35ª—, a las que ya derrotaron en marzo, y queden al final empatadas a 15 puntos.

La empresa es compleja porque la selección de Sarina es extremadamente competitiva y porque los precedentes no invitan al optimismo. España e Inglaterra se han medido en siete ocasiones desde 2022 y ninguna de las dos se impuso nunca en esos enfrentamientos por más de un gol de diferencia. La Roja triunfó en la final del Mundial 2023 con un zurdazo de Olga Carmona (1-0) y venció el año pasado en la Nations en el RCDE Stadium con un doblete de Claudia Pina (2-1). Inglaterra suma dos triunfos en Wembley por 1-0 y también prevaleció en los cuartos de final de la Euro 2022 (2-1), además de llevarse la Eurocopa de Suiza el pasado verano en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 en los 120 minutos que duró la final.

Bermúdez compareció tras el partido en Wembley y trató de lanzar un mensaje de calma: “Tenemos que corregir los errores que hemos cometido cuanto antes y hacer goles en los próximos encuentros. Son tres puntos y esto todavía no está sentenciado”. Mariona Caldentey, una de las capitanas y referentes del vestuario, dijo este viernes en Córdoba que habían sido “días difíciles”. “Cuando pierdes y no te salen bien las cosas, nosotras y el staff somos las primeras a las que les duele. Quedan nueve puntos y tenemos que ir a por esos nueve puntos. Sabemos que los goles pueden ser importantes”. La segunda posibilidad para que la Roja logre el acceso directo a Brasil 2027 implica precisamente vencer a Inglaterra por un solo tanto de margen para empatar al menos el golaveraje directo pero conseguir una mayor diferencia de goles que las lionesses. El equipo dirigido por Sarina —se enfrenta a Islandia hoy en Reikiavik a las 18.30— tiene ahora mismo un +8, por un +4 de España. “Estamos pensando mucho en mañana [por hoy], en hacer goles”, insistió Bermúdez en la rueda de prensa previa al choque.

Vicky López, que fue una de las más destacadas en la derrota en Londres por su capacidad para desbordar desde la asociación y desde el regate, consideró el pasado martes que la clasificación directa no peligra: “Tenemos que tener calma y tener en cuenta que hay otro partido ante Inglaterra que jugaremos en casa y con nuestra afición”. Antes de ese choque clave en Son Moix frente a las lionesses, el grupo de Bermúdez, que perdió a Patri Guijarro por el esguince que sufrió en Wembley, debe empezar este sábado por golear en Córdoba a la floja Ucrania, una selección que jamás ha pisado una Copa del Mundo y que está desgastada por los más de cuatro años que su país lleva soportando la invasión rusa.