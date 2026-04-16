Celta – Friburgo: horario y dónde ver la vuelta de cuartos de la Europa League
Los de Giráldez buscan una histórica remontada para llegar a las semifinales de Europa League nueve años después
El Celta de Vigo busca hacer lo imposible para alcanzar las semifinales de la Europa League, aferrándose a la ilusión de una remontada que roza lo épico. Tras caer por un contundente 3-0 en el partido de ida frente al Friburgo, el conjunto gallego está obligado a firmar una noche perfecta este jueves si quiere seguir soñando en Europa. Balaídos se prepara para empujar como nunca, consciente de que solo con intensidad, eficacia y un punto de heroicidad será posible darle la vuelta a una eliminatoria que está muy cuesta arriba para los de Giráldez.
Horario y dónde ver el Celta - Friburgo
El encuentro del jueves 16 se podrá seguir en Movistar Plus a partir de las 18:45.
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