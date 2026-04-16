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Fútbol
Europa League

Celta – Friburgo: horario y dónde ver la vuelta de cuartos de la Europa League

Los de Giráldez buscan una histórica remontada para llegar a las semifinales de Europa League nueve años después

El Celta, en el partido de ida a te el Friburgo.RONALD WITTEK (EFE)
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El Celta de Vigo busca hacer lo imposible para alcanzar las semifinales de la Europa League, aferrándose a la ilusión de una remontada que roza lo épico. Tras caer por un contundente 3-0 en el partido de ida frente al Friburgo, el conjunto gallego está obligado a firmar una noche perfecta este jueves si quiere seguir soñando en Europa. Balaídos se prepara para empujar como nunca, consciente de que solo con intensidad, eficacia y un punto de heroicidad será posible darle la vuelta a una eliminatoria que está muy cuesta arriba para los de Giráldez.

Horario y dónde ver el Celta - Friburgo

El encuentro del jueves 16 se podrá seguir en Movistar Plus a partir de las 18:45.

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