Betis – Braga: horario y dónde ver la vuelta de cuartos de la Europa League

El Real Betis recibe al Braga en La Cartuja con la misión de ganar para llegar a las semifinales de Europa League. Los verdiblancos empataron a uno en el partido de ida, pero confían en el respaldo de su afición para asestar el golpe definitivo en la vuelta de la eliminatoria. Manuel Pellegrini cuenta con la duda de dejar jugar o no a Isco, que está prácticamente recuperado de su lesión. Si el Betis pasa de ronda, esperarían en las semifinales el Friburgo o el Celta, aunque el equipo gallego lo tiene complicado ya que cayó en la ida por 3-0 ante los alemanes.

Horario y donde ver el Betis - Braga

El encuentro se podrá seguir a través de Movistar Plus a partir de las 21:00.