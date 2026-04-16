Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Europa League

Betis – Braga: horario y dónde ver la vuelta de cuartos de la Europa League

Los andaluces buscan hacer bueno el empate de la ida venciendo en casa y clasificándose a semifinales

Ez Abde, extremo del Real Betis, en un partido de La Liga.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El Real Betis recibe al Braga en La Cartuja con la misión de ganar para llegar a las semifinales de Europa League. Los verdiblancos empataron a uno en el partido de ida, pero confían en el respaldo de su afición para asestar el golpe definitivo en la vuelta de la eliminatoria. Manuel Pellegrini cuenta con la duda de dejar jugar o no a Isco, que está prácticamente recuperado de su lesión. Si el Betis pasa de ronda, esperarían en las semifinales el Friburgo o el Celta, aunque el equipo gallego lo tiene complicado ya que cayó en la ida por 3-0 ante los alemanes.

Horario y donde ver el Betis - Braga

El encuentro se podrá seguir a través de Movistar Plus a partir de las 21:00.

Betis BET
Betis
Braga BRA
Braga
Movistar Liga de Campeones

Todos los resultados de la Europa League

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Convierte tu talento en tu mayor ventaja.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate y cambia vidas.
cursosonline
Convierte tu pasión por el dulce en tu profesión
cursosonline
Eleva la calidad del consejo en salud y bienestar
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_