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Fútbol
Conference League

AEK Atenas - Rayo: horario y dónde ver el partido de cuartos de final de la Conference League

El equipo madrileño busca unas históricas semifinales aferrándose al resultado de la ida en Vallecas (3-0)

Harold Moukoudi y el 'Pacha' Espino luchan por el balón en el partido de ida.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
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El Rayo Vallecano busca hacer bueno el resultado de la ida (3-0) en Vallecas este jueves y clasificarse a una segunda semifinal europea 25 años después, desde su participación en la Copa de la UEFA 2000-01. En aquella edición alcanzó las semifinales tras eliminar a rivales como el Girondins de Burdeos, antes de caer ante el Alavés. Con tres goles de diferencia, el Rayo tiene encarrilada la eliminatoria, pero necesitará mantener su rendimiento defensivo y aprovechar las transiciones para cerrar el pase sin sobresaltos. Por otro lado el AEK Atenas lamenta la ausencia de su goleador, Luka Jovic, que no jugará por acumulación de tarjetas.

Horario y dónde ver el AEK Atenas - Rayo Vallecano

El encuentro se podrá seguir a través de Movistar Plus a partir de las 21:00.

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