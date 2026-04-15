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Fútbol
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CHAMPIONS LEAGUE

Bayern Múnich - Real Madrid: horario y dónde ver el partido de cuartos de la Champions

Los de Arbeloa buscan remontar el resultado de la ida en la última competición en la que aspiran al título

Vinicius y Mbappé, durante el partido del Madrid ante el Bayern.CONTACTO vía Europa Press (CONTACTO vía Europa Press)
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El Real Madrid se juega este miércoles su última bala para no acabar la temporada de vacío. Tras los últimos tropiezos en LaLiga ante Mallorca y Girona, a los blancos sólo les queda la Champions como última competición con posibilidades de ganar, aunque no lo tienen fácil: perdieron 1-2 en la ida y fueron dominados gran parte del encuentro. Aún así, el equipo confía en remontar, y se acoge a su mística en Europa y en su arsenal ofensivo para darle la vuelta una vez más a un resultado adverso en la Champions League.

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Horario y dónde ver el Bayern - Real Madrid

El encuentro se podrá seguir en Movistar Plus a partir de las 21:00.

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