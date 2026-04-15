Bayern Múnich - Real Madrid: horario y dónde ver el partido de cuartos de la Champions
Los de Arbeloa buscan remontar el resultado de la ida en la última competición en la que aspiran al título
El Real Madrid se juega este miércoles su última bala para no acabar la temporada de vacío. Tras los últimos tropiezos en LaLiga ante Mallorca y Girona, a los blancos sólo les queda la Champions como última competición con posibilidades de ganar, aunque no lo tienen fácil: perdieron 1-2 en la ida y fueron dominados gran parte del encuentro. Aún así, el equipo confía en remontar, y se acoge a su mística en Europa y en su arsenal ofensivo para darle la vuelta una vez más a un resultado adverso en la Champions League.
Horario y dónde ver el Bayern - Real Madrid
El encuentro se podrá seguir en Movistar Plus a partir de las 21:00.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.