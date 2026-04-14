Hansi Flick, tras la eliminación en la Champions: “Hay que aceptarlo, no tuvimos suerte”

“Si seguimos así con el equipo que tenemos, con la idea que hay… la Champions en algún momento caerá de nuestro lado”. Fue el lamento de Frenkie de Jong, aunque en realidad era el de toda la plantilla del Barça. Como en la Copa del Rey, la remontada fue imposible para el Barcelona ante el Atlético en la Champions. De nuevo, se quedó en la puerta. De nuevo, como en el duelo de ida en el Camp Nou, se quedó con 10 jugadores. Esta vez por la expulsión de Eric García. “Hemos dado muy buen nivel en los dos partidos. La suerte no ha sido para nosotros. Ha habido un par de acciones dudosas y la acción del penalti de Pubill marca la eliminatoria”, insistió el neerlandés.

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Hansi Flick, esta vez, no señaló a los árbitros. “Sé que es bueno para vosotros, pero no quiero hablar. Es algo que no puedo cambiar”, expuso el entrenador del Barcelona. “Hemos tenido muchas ocasiones. Hemos tenido la oportunidad de hacer el 0-3 y finalmente hemos concedido ese gol”, analizó el alemán.

En la previa del duelo, Flick no terminaba de tener claro el once. La falta de confianza de Flick en Araujo obligaba al entrenador a repensar la defensa. Sin Cubarsí, suspendido, el técnico necesitaba colocar a Eric García en el centro de la zaga. A veces lateral, otras mediocentro, el multiusos de Flick era la única garantía en la plantilla. Le aseguraba una salida de balón limpia frente a una posible intensa presión del Atlético. Fue la solución de Flick en la zaga, sin embargo, lo que terminó por condenar al Barça. Una situación paradójica para Eric García, que había disputado un muy buen partido en el Metropolitano.

“Quedamos con uno menos, que siempre es más difícil. No sé lo de los cambios. Cada uno dejó la vida, lo que podía dar. No ha sido suficiente”, apuntó De Jong. El neerlandés lideró al Barcelona en la zona mixta. No pudo hacerlo en el campo. Su falta de ritmo —tras 48 días en la enfermería— lo relegó de entrada al banquillo. Su lugar lo ocupó la debilidad de Flick en la plantilla: Gavi. “Su carácter y su agresividad en el uno contra uno es lo que necesitamos porque queremos estar en la próxima ronda”, subrayó el preparador.

A la intensidad de Gavi le sumó también la de Fermín en la delantera en lugar del veloz pero displicente Rashford. Es decir, mucho vértigo, poca experiencia: el Barça se lanzó a por la remontada con el once más joven que había alineado nunca el club en una eliminatoria de Champions. La media de edad del equipo que saltó al campo estaba por debajo de los 25 años: 24,95. “Tenemos un equipo joven que puede competir por todo. Vamos a seguir así”, insistió De Jong.

Pero el novel Barcelona no se achicó en la caldera del Metropolitano; al contrario. En el plano táctico, Flick había acertado con sus decisiones: hasta su expulsión, Eric García había generado seguridad en la salida del balón, Ferran volvió a demostrar que tiene nivel para el Barcelona y Fermín era un puñal en la presión. Y también estaba Gavi, claro. El mimado del técnico alemán se vació en el mejor lugar para vaciarse: la casa de Simeone. Aguantó en el campo 80 minutos. En aquel momento, al Barça, con 10 jugadores, se le apagaba la intensidad, también la ilusión de pelear por la Orejona. “Aprecio realmente lo que he visto hoy. No hemos tenido mucha suerte. Ha sido así. Hay que aceptarlo”, concluyó Hansi Flick.