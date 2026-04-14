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Atlético de Madrid - Barcelona: horario y dónde ver el partido de cuartos de la Champions

Los de Flick viajan al Metropolitano con la misión de darle la vuelta al partido de la ida, en el que perdieron 0-2

Lamine Yamal, en el partido del Barça ante el Espanyol.Albert Gea (REUTERS)
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El FC Barcelona visita el Estadio Metropolitano con la misión de remontar los dos goles de desventaja en los que se encuentra sumergido. Los de Simeone se impusieron 0-2 en el partido de ida gracias a los tantos de Julian Álvarez y Alexander Sorloth, que aprovecharon la expulsión de Cubarsí en la primera parte. Por otro lado, el Atlético busca mantener la ventaja y llegar a unas semifinales de Champions por primera vez desde la temporada 2015/2016.

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Horario y dónde ver el Atlético - Barça de cuartos de Champions

El partido se podrá seguir a través de Movistar Plus a partir de las 21:00.

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