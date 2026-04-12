Marie-Louise Eta hace historia: dirigirá al Union Berlín y es la primera mujer en liderar un banquillo en las cinco grandes ligas europeas

La entrenadora, hasta ahora al frente del equipo sub-19 del Union Berlín y con experiencia como asistente del primer equipo, asumirá el cargo de forma interina hasta junio

Marie-Louise Eta ha inscrito su nombre en la historia del fútbol al convertirte en la primera mujer en dirigir un banquillo masculino en alguna de las cinco grandes ligas europeas —España, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania—. La técnica alemana, de 34 años, asume de forma interina la dirección del Union Berlín hasta el final de la presente temporada para luchar por la permanencia en la competición doméstica en un movimiento que marca un antes y un después en la Bundesliga y en el fútbol profesional. Hasta el momento, Eta estaba al frente del equipo sub-19 del club, aunque ya había estado vinculada al primer equipo masculino como asistente. A partir de este verano, además, ya había sido anunciado que la técnica alemana pasaría a dirigir el equipo femenino del club.

La decisión llega tras la destitución del entrenador Steffen Baumgart y de sus asistentes, Danilo de Souza y Kevin McKenna, después de la derrota del equipo ante el colista, el Heindenheim (3-1), y una preocupante racha de resultados: una sola victoria en los últimos seis partidos y apenas dos triunfos ligueros en 14 encuentros en todo lo que va de 2026.

“Me alegra que el club me haya confiado esta exigente responsabilidad. Una fortaleza de Union ha sido y es que, en situaciones como esta, unimos todas las fuerzas de manera conjunta. Estoy convencida de que con el equipo conseguiremos los puntos decisivos”, afirmó Eta en declaraciones recogidas en el comunicado oficial del club.

Marie-Louise Eta, el 4 de febrero en 2024 con el Unión Berlín durante el calentamiento del equipo antes del partido de Bundesliga ante el RB Leipzig. Maja Hitij (Getty Images)

La decisión, un hito sin precedentes en el fútbol alemán, llega con el objetivo de cerrar la permanencia. El Union Berlín ocupa actualmente la undécima posición de la Bundesliga —con 18 equipos—, con 32 puntos y siete de ventaja sobre los puestos de descenso a falta de cinco jornadas para el final del campeonato. “Hasta ahora hemos jugado una segunda ronda absolutamente decepcionante y no nos dejamos deslumbrar por la posición en la tabla: nuestra situación sigue siendo amenazante y necesitamos puntos urgentemente para asegurar la permanencia en la Liga. Por lo tanto, hemos decidido reiniciar ahora”, explicó Horst Heldt, director general del fútbol profesional masculino del Union Berlín en la nota del club.

No es la primera vez que Eta rompe barreras. Entre noviembre de 2023 y el final de esa temporada se convirtió en la primera entrenadora asistente en la historia de la Bundesliga, formando parte del cuerpo técnico de Nenad Bjelica. Además, a finales de enero de 2024 dirigió su primer encuentro oficial tras la sanción de tres partidos impuesta a Bjelica por un enfrentamiento con el jugador rival Leroy Sané. En aquella ocasión, con Eta al frente, el Union Berlín se impuso por 1-0 al SV Darmstadt.

Antes de iniciar su carrera en los banquillos, Eta desarrolló una trayectoria como centrocampista profesional en clubes como el Werder Bremen, el Hamburgo, el BV Cloppenburg y el Turbine Potsdam, con el que conquistó la Champions en 2010. También formó parte de las categorías inferiores de la selección alemana, aunque no llegó a debutar con el combinado absoluto. Se retiró a los 26 años y comenzó su carrera como entrenadora en el fútbol base del Werder Bremen, pasando por las selecciones juveniles de Alemania hasta su llegada al Union Berlín, donde fue progresando hasta convertirse en 2025 en la primera entrenadora del equipo sub-19.

Su debut como entrenadora interina será el 18 de abril frente al Wolfsburgo. Más allá del desafío inmediato de asegurar la permanencia de su equipo en la Bundesliga, el nombramiento de Eta trasciende lo deportivo y marca una ruptura con un vacío persistente en el fútbol: la presencia de mujeres al frente de un banquillo de un equipo masculino.