El Manchester City se aferra a la Premier y golea al Chelsea en Stamford Bridge

El equipo de Guardiola engulle al conjunto londinense y aprovecha el pinchazo del Arsenal, con el que se verá las caras el próximo fin de semana en el Etihad

Un tiburón es capaz de oler la sangre a kilómetros de distancia para atacar. El Bournemouth pegó un zarpazo este sábado al Arsenal y dejó un rastro de sangre que el Manchester City ha olido. Eliminados en Champions, con el título de la Copa de la Liga en el bolsillo y en las semifinales de la FA Cup, el equipo de Guardiola nada con fuerza para conquistar la Premier League. Y este domingo ha dado el primer mordisco para recortar la distancia a seis puntos respecto al conjunto de Arteta. El City, eso sí, tiene un partido menos que tendrá que jugar contra el Crystal Palace y el próximo domingo se disputará medio título de Liga contra los londinenses (17.30, Movistar+).

CHE Chelsea 0 Robert Sánchez, Marc Cucurella, Jorrel Hato, Malo Gusto (Josh Acheampong, min. 87), Wesley Fofana, Cole Palmer, Moisés Caicedo (Dário Essugo, min. 81), Andrey Santos (Roméo Lavia, min. 66), Pedro Neto, Estêvão (Alejandro Garnacho, min. 66) y João Pedro (Liam Delap, min. 81) MNC M. City 3 Gianluigi Donnarumma, Marc Guéhi, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Nico O'Reilly (Rayan Aït-Nouri, min. 63), Antoine Semenyo, Bernardo Silva (Mateo Kovacic, min. 80), Jérémy Doku (Savinho, min. 75), Rayan Cherki (Phil Foden, min. 75), Rodri y Erling Haaland Goles 0-1 min. 50: Nico O'Reilly. 0-2 min. 56: Marc Guehi. 0-3 min. 67: Jeremy Doku Arbitro Chris Kavanagh

Tarjetas amarillas Estêvão (min. 11), Antoine Semenyo (min. 37), Cucurella (min. 53), Dario Essugo (min. 97)

Iraola le dejó la Premier en bandeja de plata al City de Guardiola después de asaltar el Emirates (1-2). Los mancunianos dependían de sí mismos para liderar la Premier si ganaban sus dos partidos pendientes y vencían en su duelo directo con los londinenses el próximo fin de semana en el Etihad. Sin embargo, el primer duelo para la reconquista pasaba por vencer al Chelsea en Stamford Bridge.

Arteta se agarraba a la quimera de que sus vecinos de Londres privaran a Guardiola de llevarse los tres puntos. Eso sí, Liam Rosenior seguía sin contar con una pieza clave en el equipo como Enzo Fernández, hombre clave en el empate que rescató en el partido de ida con un gol en el añadido. El argentino cumplía su segundo partido sin jugar tras ser apartado por el propio club después de unas polémicas declaraciones durante el parón de selecciones en las que aseguró que quería vivir en Madrid.

A pesar de esta delicada baja, el Chelsea empezó mejor el encuentro corriendo a la espalda de la defensa citizen. En una de esas acciones Joao Pedro atrajo a varios rivales, provocó un agujero del tamaño de un cráter en la línea defensiva del City y Cucurella, solo ante Donnarumma, batió al meta italiano con un disparo cruzado. Sin embargo, el linier, con un acierto milimétrico, anuló el tanto de los blues. Poco después Donnarumma volvería a intervenir para privar del gol a Pedro Neto.

El City entró incómodo al encuentro hasta que Rodri y Bernardo Silva decidiron templar el partido y controlar el juego. Entonces emergió Robert Sánchez en la portería de Chelsea para evitar el primer tanto del equipo de Guardiola. Primero con una gran intervención a un disparo a bocajarro de Bernardo y después con otra buena mano a un remate de Cherki.

“Hay que estar concentrados en defender”, decía en el túnel de vestuarios Rosenior antes del inicio del segundo tiempo. Cinco minutos después de la reanudación, la concentración desapareció de un plumazo. Cherki puso un centro al área, Nico O’Reilly le ganó la posición a Andrey Santos y cabeceó a bocajarro para batir al portero español. Queda mucho partido, debían pensar los londinenses. Poco o nada se reflejaba a lo que sucedía en el terreno de juego. Cinco minutos después, de nuevo Cherki con una conducción en paralelo al área, se inventó un pase filtrado entre una maraña de piernas para que Guéhi, sin marca, controlara con calma como si fuera un delantero y batiera con un disparo cruzado a Robert Sánchez.

El Chelsea, que veía alejarse los puestos de la Champions, quiso reaccionar. Tarde. Error grotesco de Caicedo en la salida de balón, robó Jérémy Doku y embocó a gol. 3-0. El Manchester City tiene hambre de Premier.

El Tottenham se hunde

La situación del Tottenham es límite. Otra derrota en Premier ante el Sunderland (1-0) y la victoria del West Ham por 4-0 al Wolves dejan en puestos de descenso al equipo dirigido ahora por Roberto De Zerbi tras el despido acordado de Igor Tudor. Los Spurs no ganan en Liga desde el 28 de diciembre ante el Crystal Palace (0-1) y ya son 14 partidos sin sumar de tres —cinco empates y nueve derrotas—. A falta de seis jornadas para la conclusión del campeonato y a dos puntos de la salvación, el Tottenham está al borde del abismo y ve cada vez más cerca la Segunda División, que no pisa desde la temporada 1977-78.