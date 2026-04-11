Liga ACB: horarios, resultados y dónde ver la jornada 26
El Barça se enfrenta al Bilbao Basket, el Valencia al Unicaja, el Madrid al Burgos y el Baskonia al Gran Canaria
La Liga ACB encara su recta final con la jornada 26. El Barcelona, quinto en la clasificación, busca escalar posiciones con una victoria ante el Bilbao Basket. El Valencia, segundo, quiere presionar al líder, el Madrid, con un triunfo ante Unicaja. Los blancos por su parte se enfrentan al Burgos, y el Baskonia, al Gran Canaria.
Unicaja - Valencia (domingo 12, 12:30)
El equipo taronja quiere poner presión al líder, el Madrid, mientras que el Unicaja busca entrar en el top 5 de la clasificación.
Barça - Bilbao basket (domingo 12, 17:00)
Los azulgranas necesitan la victoria para tener a tiro el top 3, mientras que el Bilbao basket está obligado a ganar para tener opciones de entrar en playoffs.
Baskonia - Gran Canaria (domingo 12, 18:00)
El equipo vitoriano busca arrebatarle el tercer puesto liguero al Murcia mientras que el Gran Canaria necesita ganar para salir de la zona peligrosa de la tabla.
Burgos - Real Madrid (domingo 19:00)
Los de Scariolo quieren seguir líderes en solitario de LaLiga ACB mientras que el Burgos quiere salir de los puestos bajos de la clasificación.
Otros partidos:
Zaragoza - Lleida (sábado 11, 18:00)
Breogán - Andorra (sábado 11, 19:00)
CB Canarias - Girona (sábado 11, 20:00)
Manresa - Joventut (domingo 12, 12:00)
Murcia - Granada (domingo 12, 12:30)
Dónde ver la jornada 26 de LaLiga ACB
Todos los encuentros se podrán seguir a través de Movistar Plus.
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