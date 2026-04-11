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Fútbol
La liga

Flick, sobre el duelo contra el Atlético: “No es un milagro lo que tenemos que hacer el martes”

Tras la goleada en el derbi, el técnico recupera la mejor versión de Ferran. “Siempre hay ruido externo a mi alrededor, casi siempre para lo malo”, se defiende el valenciano tras romper una racha de 14 partidos sin marcar

Ferran Torres celebra uno de sus goles frente al Espanyol.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
Juan I. Irigoyen
Juan I. Irigoyen
Barcelona -
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“Sí se puede”, “sí se puede”. Despidió el Spotify Camp Nou a los muchachos de Hansi Flick tras la goleada en el derbi catalán ante el Espanyol. La mirada de la hinchada no estaba en la Liga, tras ampliar el Barcelona a nueve puntos la diferencia respecto a su perseguidor, el Real Madrid, sino en la Champions: el Barça viaja el martes al Metropolitano y buscará remontar el 0-2 del duelo de ida del miércoles pasado en el Camp Nou. “Para mí no es un milagro lo que tenemos que hacer el martes, tenemos que jugar a nuestro mejor nivel y ya está. Sé que ellos son un gran equipo, pero nosotros también. Lucharemos por los aficionados”, subrayó el preparador alemán.

Barcelona BAR
4
Ferran 8', 24', Lamine Yamal 86', Rashford 88'
Barcelona
Espanyol ESP
1
Pol Lozano 55'
Espanyol
Final

El Barcelona de Flick confía en el Barcelona de Flick. Nada nuevo. La novedad en el derbi fue que Ferran Torres volvió a confiar en Ferran Torres. Al menos, recuperó su relación con el gol después de más de dos meses. Desde el 31 de enero, el valenciano no firmaba un gol: una sequía de 14 partidos. “Al delantero siempre se le juzga por el gol. Venía de un tiempo sin marcar, pero creo en el trabajo y la recompensa llega cuando menos lo esperas”, expuso Ferran Torres.

Tenía razón Ferran: la recompensa llegó. Y lo hizo, en cualquier caso, frente a la frágil defensa del Espanyol. “Nos ha ganado Gavi un duelo de cabeza. Es para cagarse. Los primeros tres goles son regalos nuestros”, sentenció Manolo González, técnico blanquiazul. “Hoy era importante ganar los tres puntos. En la primera hemos dominado el partido y en la segunda lo hemos perdido un poco. Estoy muy contento por Ferran. Lamine ha sido muy importante para nosotros”, intervino Flick.

Así, “los regalos del Espanyol” dejaron a Flick “contento por Ferran”. Sirvieron, sobre todo, para que Ferran tuviera revancha con sus detractores. “Protegemos a los jugadores porque hay gente que no sabe lo que haces. A veces no es fácil, pero es parte de nuestro trabajo y tenemos que centrarnos en lo que hacemos. Ferran está en un buen momento y lo veo en los entrenamientos”, dijo Flick. Es curioso lo que pasa con Ferran. Aunque asegura que no presta atención a las críticas —“Pero ya a cierta edad, para bien o para mal, prefiero no leer nada”, reveló en una entrevista a EL PAÍS—, celebró su doblete ante el Espanyol con un mensaje a sus críticos: “Siempre hay ruido externo a mi alrededor, casi siempre para lo malo y no para lo bueno; les jode, pero estoy centrado en mí, aunque a veces no me salgan las cosas”.

Ferran reivindicó sus goles, también a la hinchada en el derbi, récord de asistencia en la temporada (60.736 personas). Ahora, la segunda mejor marca de asistencia es la del clásico femenino en la Champions: 60.067. “Hoy ha sido una caldera, hemos sentido el estadio lleno como nunca y lo hemos notado. Hasta que no ganemos la Liga no está sentenciada, pero tenemos que sumar de tres en tres”, expuso Torres. Y Flick remató: “No está acabada la Liga. Nueve puntos está bien, pero no podemos salir con la sensación de que está hecho. Hasta que no esté hecha, tenemos que jugar a nuestro mejor nivel”. El martes tendrán la oportunidad de demostrarlo. La hinchada azulgrana confía: “Sí se puede”.

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