Real Madrid – Girona en directo, el partido de La Liga en vivo

El Real Madrid recibe al Girona en el Bernabéu en un partido que no se puede permitir fallar. Aunque sus opciones de ganar La Liga ya son escasas (está a siete puntos de distancia del Barça tras perder en la pasada jornada ante el Mallorca) las quiere apurar, y eso pasa por ganar a los catalanes frente a su afición. Arbeloa ya cuenta con un Mbappé totalmente recuperado de su lesión, aunque lamenta las bajas de Courtois, Rodrygo y Mendy, entre otros. Por otro lado, el Girona quiere dar la campanada para asegurar su permanencia en LaLiga.

El colegiado Javier Alberola Rojas perteneciente al Comité Castellano-Manchego, será el encargado de impartir justicia. El ciudadrealeño acumula más de 160 partidos en la élite del fútbol español desde su debut en la categoría en la temporada 2017/18. Estará asistido en el VAR por Daniel Jesús Trujillo Suárez (Comité de Árbitros de Tenerife). Míchel solo ha ganado uno de los nueve enfrentamientos contra el Real Madrid en Primera División como técnico del Rayo Vallecano (1D), del Huesca (1D) y del Girona (1V 2E 4D). Nunca ha ganado como visitante ante los merengues (1E 4D). Los pinchazos ante Mallorca y Bayern de Munich en la misma semana elevan a seis las derrotas de Álvaro Arbeloa en los 19 partidos que ha dirigido como entrenador del Real Madrid. Solamente Michael Keeping en 1948 (7V 4E 8D), Luis Molowny en 1974 (9V 2E 8D) y Vicente del Bosque (8V 3E 8D) han registrado más derrotas en los primeros 19 encuentros con los merengues que el técnico salmantino (13V 6D). Los albirrojos son el quinto mejor equipo de LaLiga durante el año 2026, sumando 22 puntos de 39 posibles (56%). El inicio del curso 2025/26 hasta el cierre del año natural acabó en 17ª posición, sumando 18 puntos de 54 posibles (4V 6E 8D). La entidad de Chamartín ha encajado goles en cada uno de sus siete últimos partidos de LaLiga (10 tantos), su racha más larga sin dejar la portería a cero desde octubre de 2022. Han pasado dos meses desde la última vez que permaneció imbatido (0-2 contra el Valencia en Mestalla). Después de ganar en el Santiago Bernabéu en la campaña 2018/19 (1-2) y de empatar en 2022/23 (1-1), el cuadro gironista ha perdido en sus dos últimas visitas a Chamartín, quedándose sin marcar en ambas (4-0 en 2023/24 y 2-0 en 2024/25). Ambos equipos vienen de firmar tablas en el duelo de la primera vuelta del calendario (1-1 en Montilivi). La única temporada en la que el Real Madrid no ha conseguido ganar al menos uno de los dos enfrentamientos contra el Girona fue en la campaña 2022/23: 1-1 en el Santiago Bernabéu y 4-2 en Montilivi. ¡¡¡¡MÍCHEL RECURRE A CLAUDIO ECHEVERRI!!!! El técnico madrileño compensa la baja de Vladyslav Vanat hasta final de temporada por una lesión en los isquiotibiales con la titularidad del argentino en el frente de ataque. La sobrecarga de Daley Blind abre las puertas del once a Alejandro Francés en el eje de los centrales. Otra de las novedades de la alineación albirroja es la presencia de Thomas Lemar por Fran Beltrán, volviendo al once titular por primera vez desde hace un mes. ¡¡¡¡BELLINGHAM, MILITAO Y DANI CARVAJAL IRRUMPEN EN EL ONCE TITULAR!!!! Álvaro Arbeloa tira de algunos pesos pesados que venían de no tener minutos, buscando darles ritmo de competición a Militao y a Bellingham tras recuperarse de sus respectivas lesiones. El técnico salmantino dosifica a Arda Güler y a Dean Huijsen, apostando por Raúl Asencio y por Fran García en defensa ante la no convocatoria de Álvaro Carreras y de Antonio Rüdiger por gestión de cargas. No hay rotaciones para Kylian Mbappé ni para Vinícius Junior tres días después de jugar ambos de inicio contra el Bayern de Munich en Champions. Por su parte, Miguel Ángel Sánchez 'Míchel' comenzará con los siguientes once jugadores (4-3-3): Paulo Gazzaniga - Arnau Martínez, Alejandro Francés, Vitor Reis, Álex Moreno - Thomas Lemar, Axel Witsel, Iván Martín - Viktor Tsygankov, Claudio Echeverri y Azzedine Ounahi. ¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Álvaro Arbeloa pone en liza la siguiente alineación (4-3-3): Andriy Lunin - Dani Carvajal, Eder Militao, Raúl Asencio, Fran García - Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham - Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Junior. Si bien es cierto que Míchel ha logrado levantar al equipo justo a tiempo para no coquetear con los puestos de descenso, también lo es que necesita mejorar lejos de Montilivi, donde no gana desde el mes de enero cuando llegó a enlazar tres triunfos (Real Sociedad en el Reale Arena, Mallorca en Son Moix y Espanyol en Cornellá). En ese sentido, encadena cinco salidas sin ganar, sumando tan solo tres puntos de 15 posibles. El triunfo por la mínima contra el Villarreal en la última jornada de LaLiga (1-0 en Montilivi) hace respirar a un Girona que se coloca con ocho puntos de ventaja con respecto a las posiciones de descenso, sin perder de vista los billetes con destino a Europa. Aunque no es un objetivo, mucho menos después de vivir el primer tercio de la temporada peleando por la permanencia, la distancia con el Celta de Vigo como sexto clasificado es de siete puntos. El cambio de entrenador a principios del año 2026 no ha traído consigo el efecto deseado. Arbeloa agarró las riendas del equipo cinco puntos por detrás en la tabla clasificatoria del Barcelona. Al mismo tiempo, el salmantino acumula las mismas derrotas (seis en 19 partidos) que Xabi Alonso (seis en 34 partidos) con menos encuentros entre todas las competiciones. En apenas una semana, los pinchazos contra el Mallorca en Son Moix (2-1) y ante el Bayern de Munich en el Santiago Bernabéu (1-2) han puesto cuesta arriba al Real Madrid las dos competiciones en las que está vivo. Mientras que en la Champions League está vivo, teniendo que viajar a Munich para levantar una renta adversa de un gol tras el encuentro de ida, el liderato de LaLiga queda ahora a siete puntos. El Santiago Bernabéu abre la jornada con la visita de un Girona que cada vez se acerca más a la salvación, midiendo las necesidades de un Real Madrid obligado a ganar para que el Barcelona no siga abriendo brecha con el liderato de LaLiga. ¡¡Muy buenas noches a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Real Madrid Club de Fútbol y el Girona Fútbol Club, correspondiente a la trigésima primera jornada de LaLiga 2025/26. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (21:00h)!