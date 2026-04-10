La Policía detiene a un estafador de jóvenes futbolistas sudamericanos a los que prometía jugar en equipos de élite de España

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Madrid como presunto autor de los delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal, falsedad documental y estafa, en el marco de una investigación sobre una trama en la que jóvenes deportistas de origen sudamericano eran estafados bajo la promesa de jugar en equipos de élite del futbol español a cambio de pagos que podían llegar a los 3.000 euros. El ahora detenido les ofrecía la posibilidad de viajar a España, obtener la documentación necesaria y jugar en alguno de los clubes de fútbol más prestigiosos. Sin embargo, una vez aquí, los deportistas solo conseguían acceder a pruebas en equipos de categorías inferiores y, tras no poder obtener las licencias federativas necesarias, quedaban en situación de desamparo y sin recursos económicos.

La investigación se inició tras la recepción de información procedente de dos testigos, quienes pusieron en conocimiento de la Policía Nacional una serie de hechos relacionados con una posible trama de captación fraudulenta de jóvenes futbolistas con la promesa de incorporarse a clubes profesionales en España. Resulta que el detenido contactó directamente con los perjudicados, asegurándoles que disponía de contactos en clubes españoles de fútbol y que podía facilitar tanto su incorporación a esos equipos como la obtención de documentación necesaria para su permanencia en el país. Para ello, les exigía el pago de una cantidad que podía ascender a los 3.000 euros para cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención durante tres meses en España, así como gestiones relacionadas con su incorporación a clubes deportivos.

Para dar credibilidad a su actividad, el arrestado facilitaba a las víctimas documentos denominados “compromisos de invitación”, presuntamente emitidos por distintos clubes de la geografía española, en los que se indicaba la incorporación de los jugadores al primer equipo durante un periodo de tres meses. En estos documentos constaba que los clubes asumirían los gastos de estancia durante dicho periodo. Los documentos, sin embargo, eran falsos. Así, cuando las víctimas aceptaban la oferta, el detenido les facilitaba los billetes de avión para viajar a nuestro país y les instruía sobre cómo actuar en los controles fronterizos, indicándoles que debían manifestar que viajaban a España por motivos deportivos y aportar dichos documentos junto con pruebas gráficas de su actividad como futbolistas.

Una vez en territorio español, las víctimas eran recogidas en el aeropuerto de Madrid por el detenido, quien les hacía firmar supuestos contratos de representación, mediante los cuales se reservaba un 10% de las futuras ganancias en caso de lograr un contrato profesional. Posteriormente, eran trasladadas a clubes de categorías inferiores para realizar pruebas deportivas. Durante este periodo, en algunos casos, los clubes proporcionaban alojamiento y manutención de manera temporal. Sin embargo, una vez finalizadas las pruebas, y al no poder tramitarse las correspondientes licencias federativas, las víctimas eran obligadas a abandonar dichas instalaciones.

En ese momento, el detenido trasladaba a los perjudicados a alojamientos temporales, generalmente hostales, tras lo cual se desentendía completamente de ellos. Como consecuencia de esta situación, varias víctimas quedaron en situación de desamparo, sin recursos económicos ni apoyo, llegando incluso algunas a dormir en la vía pública.

Las víctimas, en su mayoría con escasos recursos económicos, llegaron a solicitar préstamos en sus países de origen para hacer frente a las cantidades exigidas por el detenido, lo que agravó considerablemente el perjuicio económico sufrido.

Durante la investigación se identificaron al menos seis víctimas que denunciaron hechos similares. Asimismo, se tuvo conocimiento de la captación de futbolistas en otros países europeos, como Italia, mediante el mismo procedimiento.