Choque en la Liga F: FutPro, Futbolistas ON y CC OO se oponen a celebrar elecciones para negociar el convenio colectivo

La AFE carga contra las tres organizaciones por negarse a renovar la mesa sindical elegida en 2022 que dialogará con la patronal para renovar el texto que regula la relación laboral entre clubes y jugadoras: “Es una cacicada muy grave”

Tan solo unos días después de que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) denunciara el convenio colectivo de la Liga F para abrir un diálogo sobre el marco que regula la relación laboral entre los 16 clubes del torneo y las jugadoras, ha estallado el primer desencuentro entre los sindicatos. FutPro, Comisiones Obreras (CC OO) y Futbolistas ON han enviado una carta a la AFE, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que se muestran de acuerdo en iniciar las conversaciones de cara al nuevo texto, pero donde se niegan a impulsar la celebración de elecciones entre las futbolistas para que estas decidan la composición de la mesa que negociará con la patronal sus derechos. María José López, abogada y directora jurídica de la AFE, considera que se trata de “una cacicada muy grave”: “Es un tema de democracia, de darle a las jugadoras el derecho a elegir a sus representantes en un sistema que no siempre es tan transparente como debiera. Si no lo hacen, vamos a denunciar”.

FutPro, Futbolistas ON y Comisiones Obreras advierten en la misiva que remitieron el pasado martes a AFE: “Instamos a abstenerse de promover, impulsar o continuar cualquier actuación dirigida a la convocatoria de procesos electorales o a la constitución de las mesas de votación en este momento”. Según las tres organizaciones, las elecciones podrían generar “una innecesaria carga para las futbolistas, afectar al normal desarrollo de la competición, introducir incertidumbre en el sector y dilatar de forma injustificada el inicio del proceso negociador”.

Estos tres sindicatos también consideran que la comisión negociadora creada en enero de 2022 se mantiene vigente pese a que han transcurrido más de cuatro años y que muchas de las futbolistas que votaron entonces ya no están hoy en la Liga F, la única competición en España formada por mujeres que cuenta con la categoría de profesional, lo que faculta a los equipos a explotar la competición y gestionar los ingresos. Tampoco militan en el torneo el Valencia y el Betis, que bajaron en 2025 a la segunda categoría del fútbol español, y en cambio están el Alhama CF y el DUX Logroño, los clubes que lograron el ascenso el curso pasado. El Villarreal, el Sporting de Huelva, el Rayo Vallecano y el Deportivo Alavés también estaban en 2022 en Primera y hoy en día ya no forman parte de la competición.

Marta Perarnau, presidenta de FutPro, afirma que su prioridad es que los sindicatos se sienten ya a dialogar sobre los avances del próximo convenio: “No hay ninguna ley ni reglamento que diga que haya que convocar unas elecciones. No vamos a ir en contra de la legalidad vigente. Lo mejor para ellas es que nos sentemos a negociar cuanto antes este tercer convenio colectivo y que sigamos haciendo lo que es correcto a nivel legal. Además, creemos que esto [los comicios] sería algo que retrasaría enormemente lo que a nosotras nos interesa, que es que nuestras jugadoras sigan mejorando sus condiciones y, por tanto, sentarnos a negociarlas ya”. Juan José Martínez, presidente de Futbolistas ON, también considera que “sería muy beneficioso para las jugadoras constituir una mesa de negociación sin pasar por un proceso que dilataría y lastraría económicamente a otros sindicatos que no tienen el presupuesto de AFE”. “Estamos en disposición de crear una nueva comisión sin acudir a los 16 vestuarios”, añade.

La mesa negociadora que surgió de las elecciones de 2022 dio a FutPro seis delegados, otorgó cuatro a la AFE y repartió uno para UGT, Futbolistas ON y Comisiones Obreras. Las tres organizaciones que a día de hoy se niegan a organizar los comicios para que las jugadoras voten de nuevo a sus representantes tienen mayoría en la mesa. Según la Ley del Deporte de 2022, “estarán legitimadas para negociar las organizaciones sindicales constituidas en cada modalidad o especialidad deportiva que hayan sido designadas mayoritariamente por sus personas representadas a través de votación personal, libre, directa y secreta”, según establece la disposición adicional decimoséptima. Es decir, la norma no fija los periodos en los que se deben celebrar las elecciones, pero sí que indica que los agentes sociales que negocien en nombre de las jugadoras deben salir de unos comicios.

Perarnau, en conversación con este periódico, dice que la intención de FutPro es que se “consensúen y negocien los términos de los procesos electorales”. “Pero no se puede hacer de manera unilateral porque un sindicato decida única y exclusivamente cuándo y cómo se vota. Nuestra predisposición es sentarnos con todos los agentes para regularlo, pero la ley ahora no pone en ningún sitio que haya que realizar ahora esas elecciones”, añade.

El segundo convenio colectivo del fútbol femenino, que se firmó en enero de 2025 tras más de un año de conversaciones, rigió la temporada pasada (2024-2025) y también lo hace esta. El texto, que entre otras cosas fija un salario mínimo de 23.500 euros anuales este curso y mantiene la renovación automática de contrato por un año más para las deportistas que se queden embarazadas, salió adelante con el apoyo del 97% de las jugadoras que votaron.

La patronal, FutPro, Futbolistas ON y CC OO firmaron el marco regulatorio, pero la AFE y UGT se desmarcaron al estar en desacuerdo en varios puntos, como el artículo 2, que extiende las garantías del convenio a las jugadoras del filial que disputen 10 partidos o vayan convocadas 12 veces con el primer equipo durante el curso. Ambas organizaciones defendían que las condiciones para las futbolistas del filial debían mantenerse en los años posteriores y no solo durante la campaña en la que jueguen con el primer conjunto.