Rayo - AEK Atenas: horario y dónde ver el partido de cuartos de final de la Conference League
Los de Íñigo Pérez buscan unas históricas semifinales europeas ante el Atenas de Luka Jovic
El Rayo Vallecano busca llegar a unas históricas semifinales de Conference League ante el AEK Atenas. El equipo madrileño nunca ha llegado a unas semifinales de competición europea, por lo que este enfrentamiento supone una oportunidad única para escribir una de las páginas más importantes de su historia. Con el apoyo de su afición y el impulso de una temporada ilusionante, los franjirrojos esperan sacar un resultado positivo que deje encarrilada la eliminatoria, aunque tendrán que estar muy pendientes del exjugador del Real Madrid Luka Jovic, que ya cuenta con 19 goles en 41 partidos con el club griego.
Horario y dónde ver el Rayo - AEK Atenas
El encuentro se podrá seguir a partir de las 21:00 en Movistar Plus.
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