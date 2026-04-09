Lo que dice el reglamento sobre las manos dentro del área de Marc Pubill ante el Barcelona

En la segunda parte del partido, el central rojiblanco cogió el balón con las manos después de que Musso pusiera el balón en el suelo, pero el colegiado Istvan Kovacs no señaló pena máxima

Minuto 54 del encuentro de cuartos de final de la Champions entre colchoneros y azulgranas. Saque de puerta para el Atlético. Juan Musso, portero rojiblanco, acomoda el balón dentro del área pequeña, y se la pasa con el pie al central, Marc Pubill. Pero éste, ante el asombro del Camp Nou, para el esférico con la mano, y vuelve a pasárselo a Musso. El estadio estalla pidiendo penalti y la segunda amarilla para Pubill, pero el colegiado Istvan Kovacs ordena que continúe el juego, y el VAR no entra para pedirle que revise la jugada.

El reglamento establece claramente que “el balón estará en juego cuando haya sido golpeado con el pie y esté en movimiento evidente”. Por lo tanto, una vez que Musso golpea el balón con el pie y este se mueve de forma clara, el saque de puerta se considera ejecutado; y entonces, las manos de Pubill deben sancionarse como penalti. Además, también dictamina que la pelota puede ponerse en movimiento desde cualquier punto de dentro del área pequeña, zona en la que estaba situada en el momento del pase de Musso.

Sólo hay una respuesta a la decisión de Kovacs: el rumano interpretó que el balón no estaba en juego en ese momento y que la jugada empieza una vez saca Pubill, anulando la validez del primer pase de Musso al central español (y ahorrándose una situación comprometida). La polémica estalla al entender muchos que, de ceñirse al puro reglamento, habría sido penalti y la segunda tarjeta amarilla para Pubill. Hansi Flick, entrenador del Barça, explotó tras el partido: “No me puedo creer que la acción del penalti no sea roja. Era penalti y roja. El VAR estaba muy concentrado con el Atlético” dijo.