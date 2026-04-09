La crecida de Le Normand y Ruggeri para recuperar la solidez defensiva del Atlético y la jugada ensayada que expulsó a Cubarsí

La primera victoria en el Camp Nou de Diego Pablo Simeone que acerca a las semifinales de la Liga de Campeones al Atlético de Madrid mezcló bien su libreto más clásico con el que ahora estila. Sus futbolistas salieron dispuestos a arriesgar con la pelota saliendo desde atrás para atraer la presión al área de Musso y romper la adelantada defensa del Barcelona buscando espacios. Durante el primer cuarto de hora el Atlético tuvo ese pelaje, pero cuando se vio sometido recuperó el aire perdido de equipo sólido cuando se repliega en campo propio. “Defendimos ordenadamente para que ellos no pudiesen progresar. Es muy difícil, ante el equipo que juega posiblemente el mejor fútbol de Europa junto con el PSG y el Bayern. Lo hicimos desde un trabajo colectivo”, analizó satisfecho Diego Pablo Simeone,

El ejercicio de resistencia defensiva tuvo el mérito de ser protagonizado por jugadores que ofrecen dudas defensivas o que hasta hace poco no pasaban por su mejor momento. Nadie encarna esto último como Robin Le Normand, convertido en jefe de la defensa en un escenario y ante un rival tan exigente. Sobrado para imponerse al decadente Lewandowski, el central hispanofrancés también estuvo certero en cruces e intercepciones cuando tuvo que desplazarse a zonas laterales.

Le Normand impuso su autoridad primero con Hancko a su lado y después con Marc Pubill. El eslovaco, con una torsión en el tobillo izquierdo, es duda para el duelo del martes y Pubill se lo perderá por acumular dos tarjetas amarillas. Hancko se lesionó en el minuto 30, cuando el Barça apretaba más. Los utileros y el propio Pubill comprobaron cómo se las gasta Simeone cuando un jugador no está preparado para saltar al terreno de juego de inmediato. Pubill, que no fue alineado de inicio porque aún sentía molestias en las costillas, tenía un problema con las botas. El Cholo descargó gritos e improperios a unos y otros porque quería que el Barça aprovechara lo menos posible su momentánea superioridad numérica.

Con la entrada de Pubill, Le Normand pasó a jugar como central izquierdo, un perfil en el que se siente menos a gusto, pero siguió rindiendo a un gran nivel. Su contundente actuación le llega en un momento clave porque no fue convocado en la última lista de Luis de la Fuente antes del Mundial cuando siempre había sido un fijo. Las suplencias le habían generado inquietud y su marcha en verano no se descartaba si la situación no cambiaba. Ahora, con Pubill sancionado y con las dudas de Hancko y Giménez, que tampoco estuvo en el Camp Nou por problemas musculares, Le Normand es candidato a volver a liderar la defensa rojiblanca en el partido de vuelta del martes. Lenglet es el otro central natural que no está tocado.

Si Le Normand se reivindicó, también hizo lo mismo Ruggeri. El italiano es el punto débil en el flanco izquierdo de la defensa del Atlético. Tuvo que lidiar con el empeño constante de Lamine de desequilibrarle y en alguna ocasión fue superado, pero contó con ayudas. Ruggeri comentó en el vestuario lo mismo que han padecido otros laterales, que con Lamine no sabes si entrarle, porque te dribla, o aguantarle porque entonces filtra un pase o tira una pared. Además, Ruggeri enseño su mejor virtud, el centro, para sumar su séptima asistencia de la temporada con el pase que le dio a Sorloth en el 0-2. Molina, también cuestionado defensivamente, también estuvo sobrio cuando le pudo tomar la medida a Rashford.

Musso, aunque sufrió en los saques de esquina cuando fueron al segundo palo, también hizo paradas de mérito. Su nivel no es el de Oblak, pero sus actuaciones en general han transmitido tranquilidad al Cholo y a la defensa. El meta argentino también se hace fuerte en su competencia con el meta esloveno que está mejor dotado para el juego con el pie y el Atlético se apoyó mucho en él para iniciar el juego desde atrás bajo presión azulgrana. También Llorente como mediocentro cumplió con su labor de escudero de Koke para tapar huecos en el medio. Se descolgó poco en ataque, pero trabajó mucho para sacar una de las versiones más planas de Pedri que se recuerdan.

Con esa defensa remendada a pleno rendimiento durante el acoso del Barcelona que se prolongó desde el primer cuarto de hora hasta el gol de Julián Alvarez, el Atlético fabricó una jugada que buscaba con denuedo, aunque tardara en aparecerle. “Sabíamos que esa situación, con la línea adelantada que hacen, podía darse. Somos un equipo que les ha hecho daño en casi todos los partidos que hemos jugado contra ellos, salvo el 0-1 del año pasado (Copa). Nos costó porque presionan muy bien. Fuimos valientes en aprovechar esa situación entre Julián y Giuliano para la expulsión y luego el gol fue un golazo”, reveló Simeone, que contempló a un equipo sólido atrás y afilado cuando pudo estirarse. Dos goles en tres remates. “Tuvimos la contundencia que otras veces no tenemos”, sentenció el preparador argentino.