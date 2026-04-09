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EUROPA LEAGUE

Friburgo - Celta: horario y dónde ver la ida de cuartos de la Europa League

Los de Giráldez buscan unas semifinales de Europa League nueve años después de caer contra el Manchester United en dicho escenario

Los jugadores del Celta celebran la victoria lograda en Liga ante el Valencia.Ana Escobar (EFE)
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El Celta de Vigo se enfrenta al Friburgo tras superar en octavos al Olympique de Lyon de Endrick. Los gallegos no pisan unas semifinales europeas desde la temporada 2016/17, cuando cayeron en una eliminatoria ajustadísima ante el Manchester United de Mourinho. Los de Giráldez pasan por un momento dulce en LaLiga, al situarse a tan sólo un punto de la quinta plaza tras vencer remontando al Valencia. El Friburgo por su parte no llega en su mejor momento, habiendo cosechado cuatro punto en sus últimos cinco partidos en la Bundesliga.

Horario y dónde ver el Friburgo - Celta

El encuentro se podrá seguir a partir de las 21:00 a través de Movistar Plus.

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