El Friburgo deja en la UCI al Celta en la ida de los cuartos de final de la Europa League

El mejor local de la Europa League dejó esta noche al Celta en la UCI en la ida de los cuartos de final del torneo. El Friburgo, el equipo que ha ganado todos sus duelos continentales esta temporada en el Europa-Park Stadion, goleó a su rival en un choque en el que los de Julian Schuster fueron muy superiores y desnaturalizaron al grupo de Claudio Giráldez, uno de los conjuntos que como visitante mejor compite este año en Europa. Los goles de Grifo y Beste en el primer tramo y de Ginter en el segundo ponen al Celta en una situación crítica para buscar las segundas semifinales continentales de su historia tras las de 2017, cuando los vigueses cayeron en Old Trafford ante el United de José Mourinho.

FRI Friburgo 3 Noah Atubolu, Philipp Treu, Jordy Makengo, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Maximilian Eggestein, Yuito Suzuki (Lucas Höler, min. 73), Johan Manzambi, Niklas Beste (Lukas Kübler, min. 88), Vincenzo Grifo (Derry Scherhant, min. 73) y Igor Matanovic CEL Celta 0 Ionut Radu, Javi Rodríguez (Fer López, min. 45), Joseph Aidoo, Marcos Alonso, Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo (Matías Vecino, min. 60), Óscar Mingueza, Ferran Jutglà (Pablo Durán, min. 72), Borja Iglesias (Iago Aspas, min. 72) y Williot Swedberg (Jones El Abdellaoui, min. 45) Goles 1-0 min. 9: Vicenzo Grifo. 2-0 min. 31: Jan-Niklas Beste. 3-0 min. 77: Ginter Arbitro Glenn Nyberg

Tarjetas amarillas Eggestein (min. 94)

Lesionado el jefe de la defensa, Giráldez escogió a Aidoo para sustituir a Starfelt y acompañar a Marcos Alonso y Javi Rodríguez en la línea de centrales. Los tres se tuvieron que aplicar sobremanera desde el inicio por la salida volcánica del Friburgo, ganador en todos los duelos y amenazante sobre la portería del Celta. El equipo de Schuster, un entrenador criado en la casa que al igual que Giráldez también ha edificado su obra sobre la cantera, se impuso en una puesta en escena que le resultó muy fructífera. Radu blocó sin problemas un disparo de Eggstein y vio cómo un latigazo de Suzuki se iba desviado antes de que Grifo hiciera gala de su buen golpeo con un tiro desde la frontal que se coló por el palo largo del guardameta rumano.

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El tanto tempranero dio la impresión de espabilar a los celestes, zarandeados hasta entonces por la presión asfixiante de su rival. Los de Giráldez, que no habían trenzado ni cinco pases seguidos, lograron serenarse desde la posesión y enfriaron el juego chispeante y físico del Friburgo. El Celta amasó y amasó el balón pero no encontró la forma de probar a Atubolu. Ni Mingueza ni Carreira desde los carriles, ni Sotelo ni Ilaix en la medular, consiguieron activar a Swedberg, Jutglá y Borja Iglesias.

Las líneas defensivas del Friburgo sostenían bien los ataques sin filo de los celestes. El Celta vio cómo su fútbol horizontal no encontraba premio mientras su rival ampliaba la ventaja en un pelotazo largo en el que los alemanes se impusieron duelo a duelo antes de que Beste empujara a placer el pase atrás de Matanovic. El castigo no fue mayor antes del descanso porque Manzambi estampó en el palo un disparo violento desde dentro del área.

Giráldez sacudió al grupo con el talentoso Fer López y un velocista como El-Abdellaoui y dejó en el vestuario a Javi Rodríguez y Swedberg. Los cambios mudaron el habitual esquema de 3-4-3 y el equipo pasó a formar con defensa de cuatro. Los vigueses sufrieron igualmente las de Caín para desarbolar a un rival tan duro y correoso como el Friburgo. No hubo casi noticias ofensivas del Celta hasta que Borja Iglesias terminó desde la frontal una conducción larga de Fer. El disparo del Panda se fue por encima del larguero pero al menos lo ejecutó en una posición diáfana para amenazar al fin a Atubolu, que se marchó del choque sin realizar ni una parada.

Vecino, Aspas y Durán entraron en el tramo final, casi cuando Ginter mandó a los gallegos a la lona con un cabezazo en un saque de esquina botado por Beste. El Friburgo dejó los cuartos muy encarrilados en una acción a balón parado, una de sus mayores especialidades, antes de que Fer López pifiara un remate franco en un centro de Mingueza que de haber entrado le hubiera dado mucha vida al Celta para la vuelta en Balaídos el próximo jueves.