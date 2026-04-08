Hansi Flick, sobre el árbitro: “El VAR estaba muy concentrado con el Atlético. Era un tío alemán. Gracias”

“Sí, se puede”, despidió el Camp Nou a sus jugadores. En un ejercicio de fútbol, sobre todo de entrega, el Barcelona apretó al Atlético de Madrid en el Camp Nou. También cuando estaba con 10. “¿Si estoy enojado con el partido o con el resultado?”, preguntó Hansi Flick. “Mejor que no hable de los árbitros”, resolvió. Pero fue solo un amago: no pudo contener la rabia, la que ya había manifestado en las flash interviews y que continuó mostrando en la sala de prensa. “No me puedo creer que la acción del penalti no sea roja. Era penalti y roja”, se quejó Flick sobre la mano de Pubill en el área. El futbolista del Atlético ya tenía amarilla. “El VAR estaba muy concentrado con el Atlético. Era un tío alemán. Gracias”, insistió.

Más información El Atlético no tiene piedad del Barça en la ida de los cuartos de final

El cabreo de Flick no se centró solo en el penalti ni en el VAR; también habló de la falta de protección a Lamine. “Está disgustado, pero desde el principio del partido, en defensa y en ataque, ha estado impresionante. Tiene 18 años y está haciendo un trabajo enorme; tenemos que ayudarle. Para vuestro país será uno de los mejores de la historia. Los árbitros deben proteger a jugadores como él, Vinicius, Pedri...”, remarcó el preparador alemán.

Lamine, en cualquier caso, no se dejó intimidar. Tampoco Flick reculó en su idea de atacar y atacar, incluso cuando el Barcelona se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Cubarsí. Tercera roja en la Champions con Flick en el banquillo (Eric el curso pasado en Mónaco y Araujo ante el Chelsea este año), tres derrotas. “Podría ser roja o podría no serlo. No estoy seguro de si lo toca lo suficiente. La pelota estaba por detrás”, opinó Flick sobre la expulsión de Cubarsí.

Araujo, por su parte, no miró al árbitro, sino al juego: “Nos condicionó la expulsión. Estábamos generando ocasiones. Lo intentamos; nada que reprochar al equipo”. La expulsión de Cubarsí alteró los planes de Flick, pero no su idea de juego. El alemán arriesgó con Olmo de inicio, y también cuando dio entrada a Fermín en el segundo tiempo. Sin Pedri —“Tenía algunos problemas, no grandes, pero no queremos arriesgar porque lo necesitamos en estos momentos”, reveló—, Flick apostó por un centro del campo sin pausa: Olmo y Gavi.

“Lo intentamos, pero no se pudo. En el segundo tiempo salimos más fuertes con uno menos; tuvimos la pelota, pero no pudimos encontrar el gol”, subrayó Araujo. Y Flick remató: “Hemos perdido, pero hemos tenido muy buenas oportunidades. No nos vamos a rendir. Creo que tuvimos muchas opciones. Nuestro trabajo es ir a Madrid y luchar para revertir esta situación. Tenemos jugadores que pueden marcar diferencias”.