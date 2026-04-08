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Champions League - cuartos - jornada 1
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Julián Álvarez 44'Sörloth 70'
CHAMPIONS LEAGUE

El partido perfecto de Julián Alvarez: dos regates, un pase filtrado de diez y un lanzamiento magistral

El argentino genera la jugada que termina con la expulsión a Cubarsí con un gran pase a Giuliano y clava la falta en la escuadra de Joan García

Con este golpeo, Julián Alvarez marcó de falta el primer gol del Atlético al Barcelona en el Camp Nou. Joan Monfort (AP)
Ladislao J. Moñino
Ladislao J. Moñino
Barcelona -
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Dos regates en el centro del campo, un pase filtrado de diez a Giuliano que forzó la expulsión de Cubarsí y una curva magistral por encima de la barrera que viajó hasta la escuadra izquierda de Joan García. Julián Alvarez emergió estelar para darle el primer golpe de mano a la eliminatoria en la casa del club que le tiene en su agenda como relevo de Robert Lewandowski. Ese hat-trick particular de tres acciones enmudeció el Camp Nou cuando rugía porque su equipo llevaba un buen tramo jugando en campo contrario. El propio Julián Alvarez estaba inmerso en labores de zapa intentado tapar las incursiones de Cubarsí cuando este cruzaba la línea medular.

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Goles 0-1 min. 44: Julián Álvarez. 0-2 min. 70: Sörloth.
Árbitro István Kovács
Tarjetas amarillas Koke (min. 31), Pubill (min. 46), Álex Baena (min. 62), Gavi (min. 65) y Cancelo (min. 93)
Tarjetas rojas Cubarsí (min. 43)

Su irrupción fue oxígeno para sus compañeros. Venía el Atlético de pasar más de 20 minutos sin apenas poder pasar del centro del campo. No inquietaba el Barça a Musso, salvo con algún disparo lejano, pero los rojiblancos habían perdido el empuje ofensivo con el que habían arrancado el partido. También había sido Julián Alvarez el que silenció por primera vez el remozado coliseo azulgrana cuando se llevó por delante en velocidad a Gerard Martín para ganar la línea de fondo y abrirse para buscar ángulo cuando pisó área. Esa fue su primera dentellada para que volviera a aparecer más de media hora después para mediapuntear, divisar la carrera de Giuliano y generar esa expulsión que fue definitiva para el desenlace el partido y puede que de la eliminatoria tras el gol de Sorloth. “Fue un golazo. Es un jugador extraordinario para el Atlético. Me pone muy contento por él; sé cómo trabaja, su humildad, lo vemos todos. Es muy importante, se lo merece”, le elogió Giuliano Simeone.

Como la falta era centrada, Griezmann se situó a su derecha porque la posición también era idónea para un zurdo. No hubo discusión alguna. Esos libres directos están adjudicados al argentino, que a esa distancia los ejecuta como si fueran penaltis. Como dicen los manuales, apuntó a la cabeza del segundo jugador de la barrera y la pelota pasó por encima de Lewandowski para después caer. “Julián está muy bien, le tenemos con ese puntito y ojalá nos pueda llevar a la final”, deseó Griezmann, que fue clave en la jugada que generó el segundo gol del Atlético con su apertura a Ruggeri.

El tanto y la expulsión de Cubarsí también tuvieron el componte psicológico de producirse al borde del descanso. Y Julián lo castigó con un golazo.

En la banda, Simeone se llevaba las manos a la cabeza mientras el argentino se iba hacia la esquina en cuyo tercer anfiteatro estaba acomodada la hinchada rojiblanca. Le espera un verano inquietante a la dirigencia del Atlético y a su parroquia, con el Mundial, además, como otro escaparate en el que Julián Alvarez puede revalorizarse.

En el Atlético aseguran que su estrella tiene una oferta para renovar al alza desde hace varios meses, pero que no fue aceptada. Club y jugador han quedado en hablar al final del curso para bien o para mal.

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